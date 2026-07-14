Забудьте про "снізошол": в українській мові є розкішні відповідники для нього

Не всі звичні слова є українськими. Деякі з них настільки прижилися в повсякденному мовленні, що ми перестали помічати їхнє походження чи калькування.

Яким українським відповідником слід замінити росіянізм "снізошол", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "снізошол": як же сказати українською?

Іноді достатньо одного слова, щоб зрозуміти: перед нами калька з російської. І може навіть видатися, що це слово немає відповідника українською, тому найвлучніше сказати росіянізм чи кальку.

Цікаво! Є слова, які існують лише в розмовній мові і до нього складно підібрати літературний відповідник, як-от – "зафундоханий".

Коли хтось довго не відповідає, а потім усе ж озивається, нерідко жартують: "Та він снізошол". Проте в українській мові такого слова немає. Залежно від ситуації його можна замінити кількома влучними дієсловами.

Російське "снизошёл" має кілька значень, тому універсального перекладу не існує. Українське слово слід добирати залежно від контексту.

Якщо йдеться про високе, урочисте значення, правильно казати:

зійшов – "На апостолів зійшов Святий Дух", "На нього зійшла Божа благодать".

Коли ж вислів уживають іронічно, маючи на увазі, що людина нарешті знайшла час або звернула увагу, доречними будуть такі слова:

сподобився – "Нарешті сподобився відповісти";

– удостоїв / вдостоїв – "Удостоїв нас своєю присутністю";

– змилувався – "Змилувався й передзвонив";

– виявив поблажливість, поблажливо поставився – якщо йдеться про зверхнє ставлення.

Важливо! Слово "удостоювати" означає визнавати кого-, що-небудь гідним високої оцінки, нагороди, звання чи виявляти до кого-небудь свою увагу, прихильність і є більш урочистим та офіційним. А от як іронічний замінник краще підійде – "сподобився".

В українській мові дієслово "зійти" має давню традицію вживання і кілька значень – прямих та переносних.

"Зійшов" у значенні "іти" чи "ступути": "зійшов зі сцени", "зійшов на берег".

В образному значенні: "зійшло сонце" , " зійшли посіви" , "зійшов сніг".

У духовному значенні, піднесеному: "зійшла благодать", "зійшов Святий Дух".

Тож замість неприродного перековерканого "снізошол" обирайте слова, які точно передають зміст: "зійшов", "сподобився", "удостоїв", "змилувався" чи "виявив поблажливість".

Гарне українське мовлення починається з точного добору слів і ми маємо свої! Говоріть українською!