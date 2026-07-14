Яким українським відповідником слід замінити росіянізм "снізошол", розповідаємо з посиланням на "Горох".
Не "снізошол": як же сказати українською?
Іноді достатньо одного слова, щоб зрозуміти: перед нами калька з російської. І може навіть видатися, що це слово немає відповідника українською, тому найвлучніше сказати росіянізм чи кальку.
Цікаво! Є слова, які існують лише в розмовній мові і до нього складно підібрати літературний відповідник, як-от – "зафундоханий".
Коли хтось довго не відповідає, а потім усе ж озивається, нерідко жартують: "Та він снізошол". Проте в українській мові такого слова немає. Залежно від ситуації його можна замінити кількома влучними дієсловами.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Російське "снизошёл" має кілька значень, тому універсального перекладу не існує. Українське слово слід добирати залежно від контексту.
Якщо йдеться про високе, урочисте значення, правильно казати:
- зійшов – "На апостолів зійшов Святий Дух", "На нього зійшла Божа благодать".
Коли ж вислів уживають іронічно, маючи на увазі, що людина нарешті знайшла час або звернула увагу, доречними будуть такі слова:
- сподобився – "Нарешті сподобився відповісти";
- удостоїв / вдостоїв – "Удостоїв нас своєю присутністю";
- змилувався – "Змилувався й передзвонив";
- виявив поблажливість, поблажливо поставився – якщо йдеться про зверхнє ставлення.
Важливо! Слово "удостоювати" означає визнавати кого-, що-небудь гідним високої оцінки, нагороди, звання чи виявляти до кого-небудь свою увагу, прихильність і є більш урочистим та офіційним. А от як іронічний замінник краще підійде – "сподобився".
В українській мові дієслово "зійти" має давню традицію вживання і кілька значень – прямих та переносних.
"Зійшов" у значенні "іти" чи "ступути": "зійшов зі сцени", "зійшов на берег".
В образному значенні: "зійшло сонце", "зійшли посіви", "зійшов сніг".
У духовному значенні, піднесеному: "зійшла благодать", "зійшов Святий Дух".
Тож замість неприродного перековерканого "снізошол" обирайте слова, які точно передають зміст: "зійшов", "сподобився", "удостоїв", "змилувався" чи "виявив поблажливість".
Гарне українське мовлення починається з точного добору слів і ми маємо свої! Говоріть українською!