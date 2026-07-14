Каким украинским эквивалентом следует заменить русизм "снізошол" – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "снізошол": как же сказать на украинском?

Иногда достаточно одного слова, чтобы понять: перед нами калька с русского языка. И может даже показаться, что у этого слова нет эквивалента на украинском, поэтому наиболее точно будет сказать "россиянизм" или "кальку".

Интересно! Есть слова, которые существуют только в разговорной речи, и к ним сложно подобрать литературный эквивалент, например – "зафундоханый".

Когда кто-то долго не отвечает, а потом все же отзывается, нередко шутят: "Да он снизошел". Однако в украинском языке такого слова нет. В зависимости от ситуации его можно заменить несколькими подходящими глаголами.

Русское "зійшов" имеет несколько значений, поэтому универсального перевода не существует. Украинское слово следует подбирать в зависимости от контекста.

Если речь идет о высоком, торжественном значении, правильно говорить:

"зійшов" – "На апостолів зійшов Святий Дух", "На нього зійшла Божа благодать".

Когда же выражение употребляется иронически, подразумевая, что человек наконец-то нашел время или обратил внимание, уместны будут такие слова:

сподобився – "Нарешті сподобився відповісти";

– удостоїв / вдостоїв – "Удостоїв нас своєю присутністю";

– змилувався – "Змилувався й передзвонив";

– виявив поблажливість, поблажливо поставився – если речь идет о высокомерном отношении.

Важно! Слово "удостоить" означает признавать кого-либо или что-либо достойным высокой оценки, награды, звания или проявлять к кому-либо свое внимание, расположение и является более торжественным и официальным. А вот в качестве иронического заменителя лучше подойдет – "сподобився".

В украинском языке глагол "зійти" имеет давнюю традицию употребления и несколько значений – прямых и переносных.

"Зійшов" в значении "идти" или "спускаться": "зійшов зі сцени", "зійшов на берег".

В образном значении: "зійшло сонце" , " зійшли посіви" , "зійшов сніг".

В духовном, возвышенном значении: "зійшла благодать", "зійшов Святий Дух".

Поэтому вместо неестественного, искаженного "снизошел" выбирайте слова, которые точно передают смысл: "зійшов", "сподобився", "удостоїв", "змилувався" или "виявив поблажливість".

Красивая украинская речь начинается с точного подбора слов, и у нас есть свои! Говорите на украинском!