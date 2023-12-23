Святкуємо вже завтра: як правильно українською назвати "Сочельник"

Українці часто можуть "грішити" суржиком і, не задумуючись, калькувати слова з російської мови. Однак цього робити не треба.

Навіть якщо не знаєте український відповідник конкретного слова. Натомість Освіта 24 продовжує допомагати вам викорінювати "мовне сміття" та говорити красиво і правильно.

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Як правильно українською назвати Сочельник

Цього разу розповідаємо про слово "Сочельник". Його можна зустріти як в розмовному мовленні українців, так і навіть в публікаціях окремих ЗМІ. Однак такого слова в українській мові немає. Натомість його активно вживають росіяни.

Тож розповідаємо, як правильно назвати це слово українською і що воно означає.

Назву "Сочельник" часто пов'язують із традицією вживати у переддень Рідзва "сочиво" – пісну страву, приготовану з зерен пшениці або рису з маком.

А от українці святкують не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір". Саме це одне з найурочистіших християнських свят ми відзначаємо ввечері напередодні Різдва Христового. І вперше 2023 року Україна святкуватиме його 24 грудня, а не 6 січня, через зміну календаря.

При цьому головною стравою на столі українців на Святвечір є кутя.

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