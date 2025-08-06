Укр Рус
Освіта Саморозвиток Яблучний Спас: листівки, привітання та побажання зі святом
6 серпня, 08:09
2

Яблучний Спас: листівки, привітання та побажання зі святом

Олеся Кух
Основні тези
  • Яблучний Спас святкується 6 серпня, поєднує християнські традиції з українськими обрядами, є символом завершення літа.
  • Привітання зі святом включають побажання мудрості, достатку, любові та щастя, а також освячення фруктів, таких як яблука, груші, сливи та виноград.

Теплі та щирі слова з Яблучним Спасом, якого відзначають 6 серпня, приємно почути кожному.

Кожне свято, світське чи релігійне, варти кількох теплих слів привітання. Як і Яблучний Спас, привітання до свята пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс Pinterest. 

Дивіться також Досить ПОкати: коли "по-" у мовленні казати неправильно – перевірте себе 

Як привітати з Яблучним Спасом?

Яблучний Спас, який святкують віряни 6 серпня це не просто свято врожаю, а глибокий духовний і культурний символ, що поєднує християнські традиції з прадавніми українськими обрядами. Це і день вшанування Господа, і подяка землі за цьогорічний урожай, що символізував завершення літа.

Тому привітайте рідних у цей день і пригостіть один одного смачними фруктами – яблуками, грушами, сливами, виноградом.

***

Нехай кожне яблуко, освячене сьогодні, буде символом мудрості, достатку і любові. Хай у твоєму серці достигає спокій, а душа солодко пахне надією.

***

Нехай життя дарує плоди щастя, а серце – світлі надії.
Миру, любові і тепла на кожному кроці!

***

Вітання зі святом: дивіться відео

***

Нехай ваш дім буде сповнений світла,
а життя – солодким, як стигле яблуко!
Благословення Господнє нехай оберігає вас
у кожному дні, у кожному слові.

***

Нехай сьогоднішній день буде смачним на радість і щедрим на обійми.
Нехай все задумане – дозріває, а твоє серце – співає, мов сонячне яблуко в саду.

***

Божий Спас іде до нас з щедрими дарами,
Нехай мир буде у нас і Господь над нами.
Щоб родило нам завжди у саду і полі,
Щоб не знали ми біди, щедрої нам долі!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! І всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті. Соковитих смачних яблук у кошику. Звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблуко, нехай буде лад у сім'ї!

Затишного, мирного і смачного вам свята!