Скільки коштує навчання на менеджера у вишах у 2025 році

В Україні триває вступна кампанія у 2025 році. Торік однією із найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів був "Менеджмент".

Він не надто поступався найпопулярнішій "Психології". Про це інформує 24 Канал з посиланням на The page.

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Яка вартість навчання на "Менеджменті"

Однак ціни на навчання на цій спеціальності можуть зростати суттєвіше. Адже "Менеджмент" увійшов до переліку спеціальностей, до вартості яких застосовують підвищувальний коефіцієнт 1,25 відповідно до урядової постанови №417 від 11 квітня 2025 року.

Тож у 5 найпопулярніших ЗВО серед вступників ціна навчання за контрактом на спеціальності "Менеджмент" зросла у 2025 році так:

Державний торговельно-економічний університет: 42,2 тисячі гривень; (0%)

Національний університет "Львівська політехніка": 56,8 тисячі гривень (+77%);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського": 67,6 тисячі гривень (+54%);

Львівський національний університет імені Івана Франка: 53,7 тисячі гривень (+47%);

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: 48 тисяч гривень (+15%).

Навіть попри те, що окремі вищезгадані виші не підвищили ціни відчутно, якщо порівняти з 2024 роком, цьогоріч спеціальність "Менеджмент" подорожчала для вступників з 39,224 тисячі гривень до 53,66. тисячі гривень

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