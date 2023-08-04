Рекомендації на бюджет вже оприлюднені: у списки потрапили 78 тисяч абітурієнтів
Джерело:osvita.ua
Тисячі абітурієнтів вже можуть радіти вступу в омріяний виш. У своєму електронному кабінеті вони вже отримали необхідний статус.
В електронному кабінеті вступників, які отримали рекомендації на бюджет, навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано (бюджет)". На даний момент таких абітурієнтів є 78 тисяч.
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Рейтингові списки вступників вже оприлюднені на сайті інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA".
Що робити тим, хто отримав рекомендацію на бюджет
Абітурієнти, які отримали рекомендацію на бюджет, до 18:00 8 серпня повинні підтвердити вибір вишу та виконати вимоги до зарахування. Йдеться про подання копій необхідних документів. Це можна зробити як онлайн, так і в закладі освіти.
Окрім того, вступнику потрібно укласти договір про навчання із закладом освіти. Якщо абітурієнт ще неповнолітній, зробити це потрібно за участі батьків або законних представників.