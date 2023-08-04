В электронном кабинете поступающих, получивших рекомендации на бюджет, напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано (бюджет)". На данный момент таких абитуриентов 78 тысяч.

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Рейтинговые списки абитуриентов уже обнародованы на сайте информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA".

Что делать тем, кто получил рекомендацию на бюджет

Абитуриенты, получившие рекомендацию на бюджет, до 18.00 8 августа должны подтвердить выбор вуза и выполнить требования к зачислению. Речь идет о предоставлении копий необходимых документов. Это можно сделать как онлайн, так и в учебном заведении.

Кроме того, поступающему нужно заключить договор об учебе с учебным заведением. Если абитуриент еще несовершеннолетний, сделать это нужно с участием родителей или законных представителей.