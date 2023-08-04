В електронному кабінеті вступників, які отримали рекомендації на бюджет, навпроти однієї із заяв з'явився статус "Рекомендовано (бюджет)". На даний момент таких абітурієнтів є 78 тисяч.

Читайте також Руйнування стереотипів і креативне навчання: як STEM-освіта стане майбутнім України

Рейтингові списки вступників вже оприлюднені на сайті інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA".

Що робити тим, хто отримав рекомендацію на бюджет

Абітурієнти, які отримали рекомендацію на бюджет, до 18:00 8 серпня повинні підтвердити вибір вишу та виконати вимоги до зарахування. Йдеться про подання копій необхідних документів. Це можна зробити як онлайн, так і в закладі освіти.

Окрім того, вступнику потрібно укласти договір про навчання із закладом освіти. Якщо абітурієнт ще неповнолітній, зробити це потрібно за участі батьків або законних представників.