Именно оно наглядно демонстрирует то, как можно и даже нужно приобретать навыки для разработки ИИ еще во время учебы в школе. Также разрушает действующие стереотипы. Поэтому как о том, как STEM-образование все увереннее завоевывает место в современном мире, почему оно – лифт в успешное будущее и как именно этот тип образования поможет в восстановлении нашей страны, читайте в материале 24 Канала.

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МОН будет усиливать научное и STEM-образование в Украине

Недавно Министерство образования и науки Украины и Смитсоновский институт подписали Меморандум о сотрудничестве в целях развития научного образования. Это сотрудничество должно предоставить украинскому образованию новые возможности для развития и выстроить новые подходы к обучению. Приоритет МОН – создать условия для роста научного и STEM-образования. В частности, претворять в жизнь креативные подходы, которые повысят интерес к естественным наукам, помогут детям усваивать материал легко и в интерактивных форматах.

Это о формировании мировоззрения ребенка и сферы его интересов, убеждении на примерах в том, что наука – это очень интересно. Качественные знания естественных наук среди детей – фундамент для будущего Украины. Это сотрудничество – наш очередной шаг усиления научного образования,

– убежден заместитель министра образования и науки Украины по европейской интеграции Евгений Кудрявец.

Он рассказал, что первый этап сотрудничества предполагает предоставление доступа к цифровым ресурсам и контенту, разработку боксов научного образования в младшей школе. Следующим этапом будет имплементация программы научного образования в классы младшей школы и каскадное обучение учителей.

Важно! В 2020 году в Украине утвердили Концепцию развития естественно-математического образования, то есть STEM-образования. Ее будут реализовать до 2027 года. В нашей стране уже есть сотни STEM-центров и лабораторий, которые помогают детям испытать свои навыки и умения в любимой области – астрономии, инженерии, математике или биологии – экспериментальным путем.

Почему STEM-образование – в фокусе внимания

Что такое STEM-образование STEM-образование охватывает естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).

Этот тип образования развился в последние годы и становится все более популярным в мире, ведь реагирует на вызовы времени. Дело в том, что по всему миру существует дефицит технических специалистов. Спрос на них растет очень быстро – как и на STEM-специалистов.

Что интересно, в структуре НЦ "МАН" сегодня существует несколько хабов, которые позволяют увидеть наглядно STEM-сферу. Это музей науки в Киеве, лабораторный комплекс "МАНлаб", лаборатория экспериментальных исследований ExLab. Развивать стартап-навыки и делать первые шаги в реализации собственных проектов можно в бизнес-инкубаторе Ukrainian Future.

Как #CVIDOMI будут восстанавливать Украину

Так, видим, что даже во время войны Украина не отстает от научных трендов. Более того: Малая академия наук Украины запустила профориентационную кампанию для подростков – #CVIDOMI: восстанавливать страну. Она должна вдохновить их на выбор актуальных для восстановления Украины профессий и выбор будущей профессии и карьерного пути без гендерных стереотипов. Кампания включает в себя комплекс онлайн и офлайн-инициатив для детей 13 – 18 лет. Это, в частности, профессии STEM-направления (естественные науки, технологии, инженерия и математика), а также специальности профессионально-технического направления. Что интересно, в рамках STEM-уроков в центре внимания находится не учитель, а практическая задача, которую нужно решить. Учащиеся же учатся на своих ошибках, а не изучают "сухую" теорию.

Кампания также позволит подросткам избегать барьеров в выборе образования. В частности, таких как давление родителей, восприятие некоторых профессий как непрестижных или "неподходящих" для их пола и выбрать профессию мечты для восстановления страны. К кампании привлекают представителей различных профессий, медийных HR-специалистов, экспертов по гендерному равенству.

В целом видеопроект "#CVIDOMI: восстанавливать страну" – это проект о 10 профессиях, важных для восстановления страны, которыми можно начинать овладевать не только на базе высших учебных заведений, но и в заведениях ПТО сразу после 9 класса школы. В каждом выпуске один представитель или одна представительница той или иной актуальной профессии рассказывает о специфике своей работы, карьерном пути, позволяет заглянуть за кулисs своей работы и дает советы подросткам, с чего начать свой собственный сознательный выбор специальности.

Кампания включает видео и подкасты с представителями различных профессий, полезные статьи и тесты для выпускников школ, флешмобы и нетворкинговые мероприятия, подкаст "Наукові теревені". Офлайн-составляющей инициативы станет всеукраинский научный хакатон.

На сегодняшний день STEM-направление является приоритетом для развития украинского образования согласно мировым стандартам. Специалисты STEM в настоящее время востребованы во многих современных отраслях. Более того: этот подход получил новую задачу – подготовить будущих специалистов и специалисток, которые присоединятся к восстановлению Украины,

– говорит и.о. директора НЦ "МАН" Татьяна Пещерина.

И добавляет: наши дети, независимо от пола или места жительства, должны получить равный доступ к возможностям развития в естественных, инженерных, технологических и математических отраслях. Кампания #CVIDOMI: восстанавливать страну демонстрирует, что стать успешным или успешной может любой, главное – своевременно и взвешенно сделать осознанный выбор. Об этом рассказывают приглашенные герои и героини одноименного видеопроекта #CVIDOMI: восстанавливать страну и подкаста "Наукові теревені", где мы разбиваем все гендерные стереотипы о так называемых "мужских" и "женских" профессиях.

Украинские женщины разрушают стереотипы

Как можно разрушить гендерные стереотипы, на собственном примере демонстрирует помощница машиниста на одном из маршрутов "Укрзализныци" Виктория Кикоть. 24-летняя девушка получила должность, которую недавно занимали только мужчины. Она также рассказывает, почему училища и колледжи дают мощный толчок поиску первой работы. Также разрушает стереотип о том, что профессионально-техническое образование – только для двоечников или тех, кто не выбирает карьеру сознательно. История Виктории, которая стала героиней первого выпуска видеопроекта "#CVIDOMI: восстанавливать страну", можно просмотреть по этим ссылкам:

Больше о профобразовании можно узнать в подкасте "Наукові теревені". Это профориентационный аудиоподкаст с 10 женщинами-учеными и инноваторами, которые построили успешную карьеру в STEM-направлениях. То есть в естественных науках, инженерии, технологиях и математике. Восемь выпусков уже можно послушать на следующих площадках:

Как STEM-образование будут вводить в школах

Сегодня усиление роли STEM-образования является одним из приоритетов модернизации образования, составной частью государственной политики по повышению уровня конкурентоспособности национальной экономики, одним из основных факторов инновационной деятельности в сфере образования. STEM-образование способствует формированию ключевых компетентностей в области естественных наук, техники и технологий, информационно-коммуникационной компетентности, инновационности.

Так, развивать STEM-образование намерены и в украинских школах. Для реализации этой цели Минобразования одобрило образовательную программу для учащихся 5 – 9 классов. Теперь школы могут включать в свои учебные планы межотраслевые интегрированные курсы "STEM" и "Робототехника". Благодаря этому учащиеся смогут научиться разрешать проблемные ситуации, развивать такие навыки, как критическое мышление, креативность, любознательность, принятие решений, лидерство, предпринимательство, принятие неудач и т.д. Независимо от будущей карьеры эти наборы навыков имеют большое значение для подготовки детей к требованиям времени.

Какие направления реализации STEM-образования предусмотрели

STEM-проекты;

дидактические карты;

мейкерство;

обучающие интегрированные занятия по внедрению элементов STEM;

моделирование;

робототехника;

мобильные приложения Google;

мехатроника;

программирование;

искусственный интеллект;

инженерия;

компьютерная графика;

веб-дизайн;

астрономия и т.д.

В рамках развития STEM-образования для школьников существует обособленное структурное подразделение "Детская инженерная академия" НПУ имени Драгоманова. Это государственная школа II-III ступеней, которая специализируется на инженерных науках и предлагает широкий спектр учебных программ в этой области. В школе с 5-го класса осуществляется углубленное обучение по физике, информатике. Учащиеся академии изучают следующие предметы: технологии, робототехника, физика для любознательных, компьютерная графика, цифровая медиаграмотность, кибербезопасность.

МОН развивает идею создания Национального STEM-центра

Даже несмотря на полномасштабную войну, МОН поддерживает и развивает идею создания Национального STEM-центра. Качество внедрения STEM-образования определяют компетентность и уровень профессиональной деятельности научно-педагогических работников и их эффективное использование новейших технологий. Именно этому способствует реализация опытно-экспериментальных работ, сопровождение которых осуществляет отдел STEM-образования ГНУ "Институт модернизации содержания образования" МОН. Для подготовки учителей к работе по системе "Я – исследователь 2.0" была разработана программа повышения квалификации на 30 часов.

Популярным образовательным ресурсом по вопросам STEM является "Педагогическая STEM-мастерская". Здесь действуют научно-практические семинары, круглые столы, "Марафон STEM-уроков", "STEM-кофейня", мастер-классы, хакатоны. Ежегодно организуют Всеукраинский фестиваль "STEM-весна". Он стал платформой для проведения мастер-классов, воркшопов, тренингов, панельных дискуссий, презентаций опыта всех регионов Украины. Отдел STEM-образования ГНУ ИМСО также систематически проводит обстоятельные исследования процессов, содержания и результатов внедрения STEM-образования в Украине.

Об успехе украинских ученых и инноваторов в сфере STEM – из первых уст

Как проходит воплощение вышеупомянутой идеи, рассказывают успешные ученые и инноваторы в сфере STEM. Они открывают занавес на нужные навыки в сфере их работы, которые можно развивать со школы. Все специалисты – героини профориентационного подкаста "Наукові теревені" в рамках кампании #CVIDOMI: восстанавливать страну от МАН и UNFPA Ukraine.

Наталья Аванесова почти 7 лет занимается обработкой естественного языка, то есть NLP, являющегося одним из самых популярных сейчас направлений развития искусственного интеллекта. Сейчас разрабатывает голосовые и текстовые ІТ-помощники, в частности, чат-боты. То есть создает компьютеризированных собеседников, понимающих и отвечающих на вопросы людей через голос или текст. Их используют в разных областях: медицине, образовании и бизнесе. Эти помощники помогают улучшить пользовательский опыт и обеспечивают новые возможности взаимодействия с технологией. Эта профессия, к слову, относится к области наук, технологий, инженерии и математики.

Наталья Аванесова при этом называет навыки, которые можно развивать еще в школе с помощью STEM-методики:

коммуникационные навыки;

программирование и компьютерные навыки;

математические навыки;

творчество и проблемное мышление;

умение работать в команде.

Они помогут не только в профессиональной карьере, но и в общем развитии и подготовке будущих вызовов в жизни.

Какие навыки для разработки ИИ полезно развивать в школе

Наши школьники должны быть проактивными, чтобы знать результаты последних исследований, достижений и тенденций в сфере ИИ, считает внедритель смарт-медицинских технологий, СЕО медтех-стартапа Cardiomo Ксения Белкина. И называет несколько основных навыков для разработки ИИ, которые полезно развивать при обучении в школе. Это программирование, математика, критическое мышление. Они помогают анализировать требования и разрабатывать эффективные ИИ решения. ИИ, к слову, можно интегрировать в школьные занятия. В частности, пытаться генерировать запросы через ChatGPT, исследовать механизмы работы искусственного интеллекта, как он воспринимает информацию.

Микробиолог Национального антарктического научного центра Мария Павловская также убеждена: чтобы овладеть STEM-профессией, нужен аналитический подход к обучению еще в школе. Заучивать что-то – не вариант, это пережитки прошлого. Сейчас к информации следует подходить системно и аналитически. STEM как раз воспитывает этот навык в человеке. Также очень важен кейс-метод в разборе каких-то реальных проблем. Этим и занимаются все STEM-специалисты – будь то в инженерии, в науке или в построении технологического стартапа. Поэтому в Украине, по мнению микробиолога, стоит создавать соответствующие внешкольные кластеры, хабы.

Таким образом, на примерах можно увидеть, как STEM-образование все увереннее завоевывает свое место в сфере науки Украины и какие навыки ученики должны развивать уже со школы, чтобы выстроить успешное будущее – свое и своей страны.