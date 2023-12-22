На створення мережі ліцеїв треба багато часу та великі ресурси, — Міносвіти про шкільну реформу
Джерело:Міносвіти України
У 2027 році у нашій державі розпочнуть реалізацію реформи старшої профільної школи. А вже з 2025 року запустять пілотний проєкт.
Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній зазначив, що для Міносвіти важливо визначити послідовність розбудови мережі академічних ліцеїв, щоб підготувати потрібні рішення. І наголосив, що на створення мережі ліцеїв потрібно багато часу та великі ресурси.
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У МОН прокоментували реформу старшої школи
Посадовець заявив, що завдання МОН зараз – не лише зрозуміти, який вигляд матиме сформована мережа профільних ліцеїв, але й розробити правильну стратегію створення такої мережі. Вона має враховувати такі показники та критерії:
- демографічні зміни;
- особливості регіонів;
- наявність інфраструктури;
- безпекова ситуація;
- результати навчання.
Заступник Лісового також зазначив, що потрібно зважати на те, які школи готові пілотувати реформу, у які треба інвестувати насамперед, які є пріоритетними в області тощо.
Окремим етапом буде робота на місцях у кожній з областей для визначення підпорядкування кожного закладу, а також необхідності внесення змін до розподілу освітньої субвенції,
– заявив Завгородній.
Українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти
- Відповідно до Освітнього закону та реформи НУШ з 2027 року українські школи повинні перейти на 12-річну систему освіти.
- Зараз триває розробка держстандарту профільної старшої школи.
- Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.