У МОН розповіли, яких випускників має сформувати 12-річна школа

В Україні з 2027 року планують запровадити 12-річну систему шкільної освіти. Вона повинна забезпечити підготовку вступників, які свідомо обиратимуть виш та майбутню професію.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. І наголосив, що наша держава лишилась єдиною європейською країною, де школярі навчаються менше ніж 12 років.

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Чим корисна для учнів 12-річна система освіти

Так, Винницький зазначив, що Україна – єдина країна в Європі, не враховуючи росію і білорусь, яка поки ще не має 12-річної системи освіти.

Для нас важливо, щоб вступник мав 18 років,

– заявив посадовець МОН.

І висловив думку, що різниця між 17-річним вступником і 18-річним є неймовірною.

Так, учні повинні після 9 класу робити вибір між професійною чи фаховою передвищою освітою і подальшим навчанням в академічному ліцеї, який буде орієнтувати їх на подальше навчання у ЗВО.

Якщо ми говоримо про свідомий вступ до закладів вищої освіти, про свідоме обрання професії, нам потрібна 12-річна школа, яка буде профільною,

– запевнив заступник Лісового.

Що відомо про реформу шкільної освіти

З 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.

Так, у нашій державі створять мережу академічних та професійних ліцеїв.

Пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року.

Вже триває розробка держстандарту для старшої профільної школи.

До 1 вересня 2024 року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.