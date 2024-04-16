Чи замінять професійні ліцеї у старшій школі навчання у профтехучилищах
Джерело:Telegraf
Професійні ліцеї в старшій школі не замінять навчання в профтехучилищах. В Україні будуть три класи старшої школи, де дитина зможе обрати професійний профіль.
Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній. І додав, що далі учні підуть у професійно-технічні заклади.
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Чи замінять професійні ліцеї навчання у профтехучилищах
Усе відбуватиметься за такою системою, як в інших країнах, зокрема, Швейцарії, Великій Британії, США, Німеччині тощо, уточнив посадовець.
Спочатку дитину випускають із закладу, який в Україні називають гімназією – це навчання з першого по дев'ятий класи. Вона отримує документ про базову середню освіту і з ним вступає на свій вибір в заклад професійної освіти, академічний чи професійний ліцей,
– зазначив Завгородній.
І додав, що у деяких містах освітній процес вже так організували. Наприклад, у Червонограді. Таким шляхом йдуть Луцьк і Чернігів, інші громади, які розуміють, чого можна чекати 2027 року, а можна зробити все поступово вже зараз. І 2027 року вже не мати жодних проблем з переходом.
Вони комунікують процес своїми громадянами. Пояснюють, у чому логіка. І це дуже добре, тому що підвищується якість освіти,
– додав заступник Лісового.
Завгородній також повідомив, що згідно з міжнародним дослідженням якості освіти PISA-2022, розрив у якості освіти між учнями з міст і сіл становив у читанні майже п'ять років, у математиці – понад 4,5 роки навчання, у природничо-наукових дисциплінах – майже чотири роки. Ліцеї дадуть змогу зібрати всіх дітей і дати їм гідний рівень знань.
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Що відомо про реформу шкільної освіти
- З 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.
- В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.