Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. И добавил, что дальше ученики пойдут в профессионально-технические заведения.

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Заменят ли профессиональные лицеи обучение в профтехучилищах

Все будет происходить по такой системе, как в других странах, в частности, Швейцарии, Великобритании, США, Германии и т.д., уточнил чиновник.

Сначала ребенка выпускают из заведения, который в Украине называют гимназией – это обучение с первого по девятый классы. Он получает документ о базовом среднем образовании и с ним поступает на свой выбор в учреждение профессионального образования, академический или профессиональный лицей,

– отметил Завгородний.

И добавил, что в некоторых городах образовательный процесс уже так организовали. Например, в Червонограде. Таким путем идут Луцк и Чернигов, другие общины, которые понимают, чего можно ждать 2027, а можно сделать все постепенно уже сейчас. И в 2027 году уже не иметь никаких проблем с переходом.

Они коммуницируют процесс со своими гражданами. Объясняют, в чем логика. И это очень хорошо, потому что повышается качество образования,

– добавил заместитель Лисового.

Завгородний также сообщил, что согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, разрыв в качестве образования между учениками из городов и сел составил в чтении почти пять лет, в математике – более 4,5 года обучения, в естественно-научных дисциплинах – почти четыре года. Лицеи позволят собрать всех детей и дать им достойный уровень знаний.

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