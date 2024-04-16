Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній. І додав, що далі учні підуть у професійно-технічні заклади.

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Чи замінять професійні ліцеї навчання у профтехучилищах

Усе відбуватиметься за такою системою, як в інших країнах, зокрема, Швейцарії, Великій Британії, США, Німеччині тощо, уточнив посадовець.

Спочатку дитину випускають із закладу, який в Україні називають гімназією – це навчання з першого по дев'ятий класи. Вона отримує документ про базову середню освіту і з ним вступає на свій вибір в заклад професійної освіти, академічний чи професійний ліцей,

– зазначив Завгородній.

І додав, що у деяких містах освітній процес вже так організували. Наприклад, у Червонограді. Таким шляхом йдуть Луцьк і Чернігів, інші громади, які розуміють, чого можна чекати 2027 року, а можна зробити все поступово вже зараз. І 2027 року вже не мати жодних проблем з переходом.

Вони комунікують процес своїми громадянами. Пояснюють, у чому логіка. І це дуже добре, тому що підвищується якість освіти,

– додав заступник Лісового.

Завгородній також повідомив, що згідно з міжнародним дослідженням якості освіти PISA-2022, розрив у якості освіти між учнями з міст і сіл становив у читанні майже п'ять років, у математиці – понад 4,5 роки навчання, у природничо-наукових дисциплінах – майже чотири роки. Ліцеї дадуть змогу зібрати всіх дітей і дати їм гідний рівень знань.

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