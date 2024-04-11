Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. И рассказал, чего ждать ученикам, учителям и родителям от реформы старшей профильной школы.

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В МОН рассказали о реформе старшей профильной школы

Чиновник отметил, что прежде всего Украина переходит к общемировым стандартам обучения.

Вы можете услышать от родителей, что программы перегружены, дети очень много учатся. Увеличение количества лет в школе позволит детей немного разгрузить, это – второй момент,

– уточнил он.

Третий, по его словам, – чтобы ребенку было интересно в старшей школе, программа должна быть адаптирована под его интересы, его выбор. У него должно быть определенное образовательное пространство, в котором хочется держаться – это математическое направление, естественные науки, информатика или иностранные языки. Также ученики получат возможность углубиться в другие темы перед поступлением в ЗВО или начать профессиональное обучение.

Наша цель – чтобы у ребенка был выбор. Сначала – выбор профиля обучения, затем выбор части предметов внутри своего профиля. Затем можно выбрать еще часть предметов, которые не связаны с основной программой обучения, чтобы попробовать что-то другое,

– продолжил Завгородний.



Как реформируют старшую профильную школу / МОН Украины

Чиновник при этом добавил: чтобы такой выбор у ребенка появился, надо, чтобы старшая школа была большой, с большим количеством учеников.

Если у вас в школе в 10-м классе учится 10 детей, это невозможно. Три из них выберут китайский язык, другие три – углубленную математику, а три – естественные науки. Для каждого направления нужны как минимум учителя и материально-техническая база,

– уточнил чиновник.

Поэтому в МОН, по его словам, убеждены, что надо осуществлять реформу по аналогу американской, британской системы образования – большую старшую школу, где на параллели будет учиться много детей одного возраста. Из них можно будет сгруппировать наполненные группы по направлениям, интересующих детей, а не по 3 – 4 ученика.