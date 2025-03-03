Уряд спростив правила призначення соціальних стипендій студентам

Кабінет Міністрів України спростив правила призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян. Також збільшив терміни отримання соцстипендій.

Про це мовиться в ухваленій урядом постанові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Правила призначення соціальних стипендій студентам спростили

Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-річного віку до 23-х років включно (незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після).

Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам встановлювали після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії.

Також, враховуючи, що при призначенні стипендій діти учасників бойових дій могли стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, запровадили норму, яка дозволяє:

дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або захисників і захисниць України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім'ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що і надалі удосконалюватимуть програми та інструменти соціальної підтримки українців, щоб в умовах війни забезпечити дієву та ефективну підтримку тим, хто її потребує.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України має намір змінити систему державного замовлення у вишах. Бюджетні місця повинні бути розраховані на тих фахівців, потребу в яких держава чітко прогнозує, прораховує і готова оплатити їхнє навчання. Детальніше читайте за посиланням.