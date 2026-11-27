З 1 вересня аспірантам в Україні мали підвищити стипендії. Однак більших сум здобувачі ступеня доктора філософії так і не отримали.

Про це інформує Osvita.ua. Розмір академічної стипендії асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам і надалі залежатиме від посадових окладів, визначених на основі Єдиної тарифної сітки.

Чи підвищили аспірантам стипендії?

Відповідну норму містить постанова уряду України.

Згідно з документом, цьогоріч для встановлення розміру аспірантської та докторантської стипендії застосовуватимуть посадові оклади, визначені постановою уряду України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Також ця норма стосуватиметься й академічних стипендій Кабінету Міністрів та академічних стипендій імені Грушевського.

Це означає, що з 1 вересня очікуваного підвищення стипендій аспірантам не відбулося. Нарахування стипендій виконуватимуть за старими окладами викладачів.

Яку стипендію мали отримувати аспіранти?

З 1 вересня 2026 року в Україні зросли оклади викладачів. З ними пов'язані і стипендії аспірантів.

Аспіранти та асистенти-стажисти мали отримувати стипендію у розмірі 90% від окладу викладача.

За новою схемою посадовий оклад викладача закладу вищої освіти становить 18 198 гривень. Це коефіцієнт 0,63 від середньої зарплати по економіці 28 885 гривень. Стипендія аспіранта мала б становити 16 378 гривень.

Чи зросли стипендії студентів?