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Об этом сообщает Osvita.ua. Размер академической стипендии ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам и в дальнейшем будет зависеть от должностных окладов, определенных на основе Единой тарифной сетки.

Повысили ли стипендии аспирантам?

Соответствующая норма содержится в постановлении правительства Украины.

Согласно документу, в этом году для установления размера аспирантской и докторантской стипендии будут применяться должностные оклады, определенные постановлением правительства Украины от 30 августа 2002 г. № 1298 "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Также эта норма будет касаться академических стипендий Кабинета Министров и академических стипендий имени Грушевского.

Это означает, что с 1 сентября ожидаемого повышения стипендий аспирантам не произошло. Начисление стипендий будет производиться исходя из старых окладов преподавателей.

Какую стипендию должны были получать аспиранты?

С 1 сентября 2026 года в Украине выросли оклады преподавателей. С ними связаны и стипендии аспирантов.

Аспиранты и ассистенты-стажеры должны были получать стипендию в размере 90% от оклада преподавателя.

По новой схеме должностной оклад преподавателя высшего учебного заведения составляет 18 198 гривен. Это коэффициент 0,63 от средней зарплаты по экономике в 28 885 гривен. Стипендия аспиранта должна была составить 16 378 гривен.

Увеличились ли стипендии студентов?