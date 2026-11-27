Стипендії аспірантів в Україні / Мagnific
З 1 вересня аспірантам в Україні мали підвищити стипендії. Однак більших сум здобувачі ступеня доктора філософії так і не отримали.
Про це інформує Osvita.ua. Розмір академічної стипендії асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам і надалі залежатиме від посадових окладів, визначених на основі Єдиної тарифної сітки.
Чи підвищили аспірантам стипендії?
Відповідну норму містить постанова уряду України.
Згідно з документом, цьогоріч для встановлення розміру аспірантської та докторантської стипендії застосовуватимуть посадові оклади, визначені постановою уряду України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Також ця норма стосуватиметься й академічних стипендій Кабінету Міністрів та академічних стипендій імені Грушевського.
Це означає, що з 1 вересня очікуваного підвищення стипендій аспірантам не відбулося. Нарахування стипендій виконуватимуть за старими окладами викладачів.
Яку стипендію мали отримувати аспіранти?
З 1 вересня 2026 року в Україні зросли оклади викладачів. З ними пов'язані і стипендії аспірантів.
Аспіранти та асистенти-стажисти мали отримувати стипендію у розмірі 90% від окладу викладача.
За новою схемою посадовий оклад викладача закладу вищої освіти становить 18 198 гривень. Це коефіцієнт 0,63 від середньої зарплати по економіці 28 885 гривень. Стипендія аспіранта мала б становити 16 378 гривень.
Чи зросли стипендії студентів?
- З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі збільшили академічні стипендії для студентів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
- Зросла і частина іменних виплат та стипендій для переможців олімпіад і конкурсів.
- Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією МОН.
- Студенти профтехів отримуватимуть 2 500 гривень на місяць, коледжів – 3 020 гривень, вишів – 4 000 гривень на місяць.
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