"Стипендія за НМТ": хто зможе отримати виплату від держави

Студенти, які набрали понад 185 балів з кожного предмета на НМТ, можуть отримати стипендію. Вона призначена для тих, хто вступатиме до українських вишів.

Про це повідомили у Фонді Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

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Що відомо про "стипендію за НМТ"?

Фонд виплачуватиме стипендію студентам у розмірі 10 000 гривень протягом року кожного місяця. Головною умовою залишається – скласти іспит НМТ на 185+ балів із кожного предмета.

У Фонді зазначили, що насправді НМТ не так складно скласти, а держава буде заохочувати молодь написати іспити якомога краще.

Високий результат починається з наполегливої праці. Докладайте зусиль, вступайте до українських університетів та використовуйте всі можливості для розвитку. Ваші досягнення сьогодні – це внесок у сильну Україну завтра,

– зазначили у Фонді.

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Завершується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. УЦОЯО щорічно публікує по дві добірки матеріалів іспиту.

Нещодавно в Освітньому комітеті Ради запропонували змінити формулу НМТ. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що таке рішення ухвалено не буде.

За її словами, чинна модель тестування, попри те, що вона є доволі складною для вступників, адже передбачає 4-годинне цілеспрямоване та наполегливе виконання тестових завдань, є оптимальною, зважаючи на актуальні виклики.