Як налагодити хороші стосунки з учнями: дієві поради для учителів-початківців

Учителі, які тільки розпочали працювати у школі, завжди хвилюються, чи вдасться їм налагодити хороші стосунки зі своїми учнями. Досвідчені колеги дали їм цінні поради.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Scholastic. Зокрема, молодим учителям варто зосередитись на встановленні основних правил у класі протягом першого тижня навчання.

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Як налагодити хороші взаємини з учнями

Згодом педагог черпатиме знання з досвіду спілкування з учнями, колегами та батьками. Відповідно зрозуміє, що найефективніше при управлінні класом. Досвідчені педагоги з Флориди Вільма Ернандес, вчителька 1 класу, та Енн Чікале, вчителька 6 класу, при цьому дали свої поради.

Педагогині кажуть, що важливо бути твердим та тривати контроль, проте варто бути другом та довіреною особою для своїх учнів. Повага до учнів зробить їхнє повсякденне життя в класі щасливішим, і вони зможуть зосередитися на успішності. При цьому вони виокремили три важливі поради.

Встановіть очікування від класу заздалегідь . З першого дня роботи варто у класі пояснити правила для дітей. Проведіть час з іншими вчителями, щоб вони розповіли про свої прийоми та відчуйте, які з них ви також могли б реалізувати. Дайте учням зрозуміти, що ці очікування спрямовані на їхній власний успіх. Найголовніше – встановити очікування на початку року і бути послідовним.

. З першого дня роботи варто у класі пояснити правила для дітей. Проведіть час з іншими вчителями, щоб вони розповіли про свої прийоми та відчуйте, які з них ви також могли б реалізувати. Дайте учням зрозуміти, що ці очікування спрямовані на їхній власний успіх. Найголовніше – встановити очікування на початку року і бути послідовним. Використовуйте систему спостереження та винагороди. Наявність системи спостереження та винагороди за добру поведінку вчить школярів особистої відповідальності. Кожен учень може відстежувати свою поведінку, що вчить їх пам'ятати про свої дії. А повідомлення батьків про поведінку їхніх дітей також дасть школяреві повну картину того, як його дії можуть вплинути на життя інших учнів.

Наявність системи спостереження та винагороди за добру поведінку вчить школярів особистої відповідальності. Кожен учень може відстежувати свою поведінку, що вчить їх пам'ятати про свої дії. А повідомлення батьків про поведінку їхніх дітей також дасть школяреві повну картину того, як його дії можуть вплинути на життя інших учнів. Зміцнюйте довіру та ведіть список цілей. Коли між вчителями та їхніми учнями вибудовується довіра, всі досягають успіху. Діти реагують краще, коли бачать, що ви впевнені. Це також полегшує процес навчання та підтримання дисципліни у класі, особливо для вчителів першого року навчання. Учнів варто мотивувати, що вони можуть досягти успіху.

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