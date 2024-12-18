Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Scholastic. В частности, молодым учителям стоит сосредоточиться на установлении основных правил в классе в течение первой недели обучения.

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Как наладить хорошие взаимоотношения с учениками

Впоследствии педагог будет черпать знания из опыта общения с учениками, коллегами и родителями. Соответственно поймет, что эффективнее всего при управлении классом. Опытные педагоги из Флориды Вильма Эрнандес, учительница 1 класса, и Энн Чикале, учительница 6 класса, при этом дали свои советы.

Педагогини говорят, что важно быть твердым и продолжать контроль, однако стоит быть другом и доверенным лицом для своих учеников. Уважение к ученикам сделает их повседневную жизнь в классе счастливее, и они смогут сосредоточиться на успеваемости. При этом они выделили три важных совета.

Установите ожидания от класса заранее . С первого дня работы стоит в классе объяснить правила для детей. Проведите время с другими учителями, чтобы они рассказали о своих приемах и почувствуйте, какие из них вы также могли бы реализовать. Дайте ученикам понять, что эти ожидания направлены на их собственный успех. Самое главное – установить ожидания в начале года и быть последовательным.

. С первого дня работы стоит в классе объяснить правила для детей. Проведите время с другими учителями, чтобы они рассказали о своих приемах и почувствуйте, какие из них вы также могли бы реализовать. Дайте ученикам понять, что эти ожидания направлены на их собственный успех. Самое главное – установить ожидания в начале года и быть последовательным. Используйте систему наблюдения и вознаграждения. Наличие системы наблюдения и вознаграждения за хорошее поведение учит школьников личной ответственности. Каждый ученик может отслеживать свое поведение, что учит их помнить о своих действиях. А сообщение родителей о поведении их детей также даст школьнику полную картину того, как его действия могут повлиять на жизнь других учеников.

Наличие системы наблюдения и вознаграждения за хорошее поведение учит школьников личной ответственности. Каждый ученик может отслеживать свое поведение, что учит их помнить о своих действиях. А сообщение родителей о поведении их детей также даст школьнику полную картину того, как его действия могут повлиять на жизнь других учеников. Укрепляйте доверие и ведите список целей. Когда между учителями и их учениками выстраивается доверие, все достигают успеха. Дети реагируют лучше, когда видят, что вы уверены. Это также облегчает процесс обучения и поддержания дисциплины в классе, особенно для учителей первого года обучения. Учеников стоит мотивировать, что они могут достичь успеха.

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