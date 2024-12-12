Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Что нужно знать, читайте дальше.

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Как будет происходить сертификация учителей в 2025 году

В 2025 году участие в сертификации смогут принять такие категории учителей:

учителя начальных классов;

учителя украинского языка и литературы;

учителя математики;

учителя истории и гражданского образования.

Кроме того, следующем году впервые обеспечат сертификационные процедуры для новой категории педагогов – учителей иностранного языка (а именно английского).

Чтобы качественно подготовиться к прохождению независимого тестирования в рамках сертификации, прежде всего стоит ознакомиться с программами тестирования и общими характеристиками сертификационных работ. В программах, утвержденных соответствующими приказами Министерства образования и науки Украины, очерчено содержание, который охватывают сертификационные работы.

Украинский центр уже обнародовал общие характеристики тестов независимого тестирования профессиональных знаний и умений, где определили распределение задач в соответствии с разделами / подразделами перечисленных предварительно программ, и схемы начисления баллов за выполнение тестовых заданий.

Заметим, что пока программы независимого тестирования и общих характеристик задач для учителей английского языка еще нет. Сейчас рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины нарабатывает проект соответствующей программы, в соответствии с которой в дальнейшем будут разработаны общие характеристики тестов и схемы начисления баллов за выполнение заданий.

Как и в предыдущие годы, на выполнение заданий сертификационных работ учителя начальных классов, украинского языка и литературы, математики и истории и гражданского образования будут иметь 180 минут. Однако количество и формы заданий, а также максимальное количество баллов, которое может набрать участник / участница, выполнив все задания теста, различаются в сертификационных работах для разных категорий учителей.

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Какие задания предусмотрели

Так, тест для учителей начальных классов будет содержать 85 заданий двух форм: с выбором одного правильного ответа (80 заданий) и открытой формы с коротким ответом (5 заданий). Максимальное количество баллов, которое может набрать участник / участница, правильно выполнив все задания теста, – 90.

Тест для учителей украинского языка и литературы также будет содержать 85 заданий двух форм: с выбором одного правильного ответа (75 заданий) и на установление соответствия (10 заданий). Максимальное количество баллов – 115.

Тест для учителей математики будет содержать 70 заданий трех форм: с выбором одного правильного ответа (57 заданий), на установление соответствия (3 задания) и открытой формы с коротким ответом (10 заданий). Максимальное количество баллов – 86.

Тест для учителей истории будет содержать 80 заданий четырех форм: с выбором одного правильного ответа (69 заданий), на установление соответствия (4 задания), на установление правильной последовательности (4 задания) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (3 задания). Максимальное количество баллов – 106.

Указанные характеристики сертификационных работ независимого тестирования соответствуют характеристикам работ независимого тестирования 2024 года.

Напомним, Министерство образования и науки Украины расширило круг педагогов, которые могут пройти сертификацию в 2025 году, и определило их предельное количество. Так, кроме учителей начальных классов (не более 1500 человек), украинского языка и литературы, математики и истории (не более 1000 человек каждой категории), участие в сертификации смогут принять не более 500 учителей иностранного языка, а именно английского.

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Когда продлится регистрация

Регистрация для участия в процедурах сертификации для учителей всех указанных категорий продлится с 23 декабря 2024 года до 09 января 2025 года и будет проходить в два этапа:

с 23 декабря по 06 января – в пределах предельного количества, определенной для каждого региона;

с 7 до 9 января – в пределах общего предельного количества, определенной приказом для каждой категории.

Несмотря на то, что регистрация для всех категорий будет происходить в одно время, учителя английского языка, которые захотят принять участие в сертификации, будут проходить тестирование осенью, а учителя четырех других категорий - весной.