Зовсім не "стрекоза": в українській мові ця комаха має абсолютно іншу назву
- В українській мові комаху, відому як "стрекоза" російською, називають "бабка".
- Походження слова "бабка" пов'язують із різними значеннями та народними віруваннями.
Всі ви бачили цю стрімку яскраву комаху, особливо на відпочинку біля водойми. Та, чомусь, і досі її називають помилково на російський лад – "стрекоза".
Росіянізми залишаються у мовленні, коли слова вживаються не часто, зокрема, для позначення комах. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал, розповідає, як позначається українською комаха "стрекоза".
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Чому українською не "стрекоза"
Стрімкі крилаті комахи, яких можна побачити влітку біля водойм, різного кольору та розміру, привертають увагу своєю красою. Ззовні вони схожі на якийсь футуристичний вертоліт – з довгим тонким тілом, великими очима та двома парами великих прозорих сітчастих крил.
Однак, часто їх називають російським словом "стрекоза". Хоча в українській мові вони мають свою назву – бабка. Цікаво, що походження цього слова незрозуміле, адже в українській мові ним позначають кілька речей: бабусю, страву, ковальський інструмент, частину ноги коня та інші речі.
Припускають, що українська назва комахи утворена від слова "баба" у значенні "відьма, чарівниця": через те, що неприємні тварини чи комахи вважалися злими чарівниками.
А ще, за повір'ями, душі померлих предків (у цьому випадку баб), перетворюються на комах. Таке припущення роблять мовознавці та фольклористи Макс Фасмер, Олександр Потебня та Олександр Преображенський.
Яке б походження не мало слово, але запам'ятайте, що ця комаха називається – бабка. А от латинська назва комахи – Odonata.
"А над стеблиною вже тремтить сітчастими крилами темно-синя й блискуча в сяйві сонця бабка!" (Анатолій Шиян, Гроза).
І як же без діалектичних назв – дзиґа і вертуха, саме так ще позначають комаху.
Цікаві факти про бабку: дивіться відео
Цікаві факти про бабку
- У природі бабки мешкають на всіх материках, крім Антарктиди і їх понад 6500 видів.
- Це найшвидші комахи, які можуть літати зі швидкістю до 50 км/годину.
- Вони блискавично змінюють напрямок руху – на відміну від більшості інших "літунів", бабки можуть летіти в будь-якому напрямку, хоч убік, хоч уперед, хоч назад.
- У всіх видів бабок по чотири крила, і кожним із них ця комаха може керувати окремо.
- Більшу частину життя вони літають, не відчуваючи втоми і вкрай рідко ненадовго сідають.
- Очі бабки унікальні – вони вміють бачити як у звичайному візуальному спектрі, так і в ультрафіолетовому.
- Будова фасетного ока бабки дозволяє їм фокусуватися на конкретній здобичі, навіть якщо це крихітна мошка, оточена сотнями родичів.
- Тільки нижня частина очей бабки розрізняє кольори, тоді як верхні їхні сегменти бачать усе в чорно-білому спектрі.
- У японській культурі бабка символізує безстрашність і хоробрість.
- Бабки – хижаки, вони активно полюють на комарів, які є легкою здобиччю. Свою здобич бабки зазвичай розривають на частини і пожирають за лічені секунди після упіймання.
- Щелепи в них гострі, як бритва. Але вони занадто малі, щоб вкусити людину.
- І снують заповідники бабок. І перший у світі з'явився у Великій Британії у 2009 році.
- Личинки бабок проводять у воді до двох років, перш ніж вибратися на сушу і перейти до наступної фази життя.
- Деякі бабки, як і перелітні птахи, мігрують на значні відстані. Один з їхніх видів, руда бродяжка, є в цьому плані рекордсменом серед усіх комах, долаючи під час міграції відстань до 6-7 тисяч кілометрів.
- Бабки все життя проводять біля водойми, та де ростуть верби, які теж помилково називають "івами".
Уже тепло, милуйтеся комахами та пам'ятайте їх українську назву!