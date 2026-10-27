Не "строптивий": як українською описати людину з характером

Є люди, з якими легко домовитися, а є такі, що на кожне прохання мають власну думку. Російське слово "строптивый" часто проскакує і в українському мовленні.

Та наша мова має чимало влучних слів, щоб описати людину, яка не надто охоче поступається іншим, не любить чужих наказів або вперто стоїть на своєму. Розповідаємо, чим замінити слово "строптивий", з посиланням на ресурс "Горох".

Як сказати українською замість "строптивий"?

Є люди, які не люблять, коли ними командують, сперечаються через дрібниці або вперто наполягають на своєму. У таких ситуаціях у мовленні нерідко з’являється слово "строптивий". Проте замість нього варто добирати українські відповідники – залежно від того, яку саме рису характеру ми хочемо підкреслити.

Найближчі за значенням варіанти – норовистий, норовливий, непокірний. Саме такі слова пропонує словник "Горох".

Норови́стий – той, хто має непростий характер, поводиться свавільно й не завжди піддається чужому впливу. Так можна сказати і про людину, і про тварину.

– той, хто має непростий характер, поводиться свавільно й не завжди піддається чужому впливу. Так можна сказати і про людину, і про тварину. Норовливий – близьке за значенням слово, яке підкреслює складний характер і схильність діяти по-своєму. Наприклад: "Норовлива дитина не хотіла вдягати куртку, хоч надворі вже було холодно".

Це слово – найвлучніший відповідник, і ви його точно знаєте, якщо не з літератури, то з кіно. Пригадайте фільм з Адріано Челентано – "Приборкання норовливого", у російській версії звучить як "Укрощение строптивого".

Постер відомого фільму з перекладом назви / Kinobox

Фрагмент з фільму: дивіться відео

Непокі́рний – той, хто не хоче коритися, слухатися чи підкорятися чужій волі. Наприклад: "Непокірний народ не приймає чужого панування".

Але цими словами вибір не обмежується. Українська має чимало інших влучних назв, які допоможуть точніше передати характер людини.

Якщо хтось твердо стоїть на своєму й не хоче чути чужих аргументів, його можна назвати упертим або затятим. Якщо ж людині важко догодити, вона постійно вередує та висуває нові вимоги – вередливою або примхливою.

Перекірливий – той, хто любить перечити й робити наперекір. Задерикуватий – схильний провокувати сварки чи конфлікти. А свавільний діє за власною волею, попри правила або думку інших. Коли ж ідеться про дитину, яка не слухається батьків чи вихователів, найприродніше сказати неслухняна.

Є й колоритніші вислови. Про людину зі складною вдачею кажуть "крутий норов" або "людина з норовом". А народний вислів "натура як у тура" влучно змальовує того, хто має норовистий характер і не поспішає поступатися. Недарма в народі підмітили: "Яка натура, така й совість".

Зверніть увагу! Слово "натура" в цьому контексті означає характер, вдачу, особливості поведінки людини. Не плутайте його з "удачею" – про різницю між цими словами читайте в матеріалі 24 Каналу "Вдача чи удача – яка різниця між словами".

Отже, перш ніж називати когось "строптивим", варто придивитися до ситуації. Людина має норов, не хоче коритися, уперто відстоює свою думку чи просто не слухається? Українська мова має слова на всі ці випадки – залишається лише вибрати те, що найточніше передає зміст.