Українські виші втратили значну кількість студентів-іноземців, – МОН

Кількість іноземців, які вступають в українські заклади вищої освіти, значно скоротилася через повномасштабне вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року таких осіб було 83 тисячі, зараз – 8 тисяч.

Це очевидна фінансова втрата. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького у проєкті ГІ "Голка" – "Мости України".

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Скільки іноземних студентів навчаються в Україні

Посадовець при цьому додав: але якщо говорити про місію, а це – освічена нація українців, – то і далі українська система вищої освіти є привабливою для громадян України.

У нас є серйозний спад тих, хто вчиться у 10 та 11 класах. Це правда. І ці діти дуже часто повертаються в українську систему на рівні вищої освіти. Тому демографічний рух йде. Є перетин кордону і туди, і назад,

– заявив він.

І додав, що він також є дитиною іммігрантів в Канаду і дуже добре розуміє, що є різна мотивація для виїзду за кордон.

Я не вважаю трагедією такий рух населення. Є люди, які шукають самореалізацію там. А я особисто шукав тут і вважаю, що Україна для мене однозначно була країною самореалізації. Проживши тут дві революції, 11 років війни і тепер повномасштабне вторгнення, все одно наші діти вчаться у кращих університетах України,

– переконаний заступник Лісового.

Винницький також розповів, чи цьогоріч загалом зменшується кількість вступників у виші.