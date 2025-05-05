Это очевидная финансовая потеря. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в проекте ГИ "Игла" – "Мосты Украины".

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Сколько иностранных студентов учатся в Украине

Чиновник при этом добавил: но если говорить о миссии, а это – образованная нация украинцев, – то и дальше украинская система высшего образования является привлекательной для граждан Украины.

У нас есть серьезный спад тех, кто учится в 10 и 11 классах. Это правда. И эти дети очень часто возвращаются в украинскую систему на уровне высшего образования. Поэтому демографическое движение идет. Есть пересечение границы и туда, и обратно,

– заявил он.

И добавил, что он также является ребенком иммигрантов в Канаду и очень хорошо понимает, что есть разная мотивация для выезда за границу.

Я не считаю трагедией такое движение населения. Есть люди, которые ищут самореализацию там. А я лично искал здесь и считаю, что Украина для меня однозначно была страной самореализации. Прожив здесь две революции, 11 лет войны и теперь полномасштабное вторжение, все равно наши дети учатся в лучших университетах Украины,

– убежден заместитель Лисового.

Винницкий также рассказал, или в этом году в целом уменьшается количество поступающих в вузы.