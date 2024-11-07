Майже половина іноземних студентів у Польщі – українці: які переваги навчання там

Міністерство науки й вищої освіти Польщі провело аналіз минулого навчального року. Він продемонстрував, що половина студентів-іноземців у вишах країни – українці.

В умовах повномасштабної війни українські випускники все частіше користуються можливістю навчатись за кордоном. Серед найпопулярніших країн – Польща, пише 24 Канал, опираючись на дані Укрінформу.

Дивіться також Які виші обрали випускники з Житомирщини, які продемонстрували чудові результати на НМТ-2024

Скільки українців навчалося торік у Польщі

Пресслужба Міністерства науки і вищої освіти Польщі, у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу, повідомила, що у 2023 − 2024 навчальному році зарахували 19,9 тисячі студентів з України.

Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023 – 2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі – у державних та 0,2 тисячі – у церковних університетах,

– відповіло міністерство.

Наприкінці минулого, 2022 – 2023 навчального року, в країні навчалося 45 тисяч українців, або 45% від загальної кількості іноземних студентів.

Цікаво! Загалом, у 2023 −2024 навчальному році у польських університетах навчалося 102,7 тисячі іноземних студентів.

Польське міністерство повідомило, що з українців не стягують плату за денне навчання, якщо на них поширюється дія спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на території країни і які є студентами державних університетів.

Студенти можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви. А також різних видів стипендій: стипендії ректора, стипендії для інвалідів та допомогу на загальних правилах для іноземних студентів.

Ця допомога надається згідно зі змінами до Закону про допомогу українцям, від 10 червня, який підписав президент Польщі Анджей Дуда. Вона надається українцям, які були змушені виїхати на територію країни після початку повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином, термін тимчасового захисту для українців, який мав закінчитися 30 червня 2024 року, продовжили до 30 вересня 2025 року. Також буде продовжено доступ до медичних послуг, сімейних і соціальних виплат, можливість перебування в колективних місцях розміщення тощо.