Невдовзі – сесія: як живуть та вчаться українські студенти без світла

У Львові у гуртожитках працівники та студенти, які там мешкають, почали готуватись до зими без електроенергії. Однак невдовзі – університетська сесія.

У деяких корпусах вже закупили генератори. Однак інші змушені підлаштовуватися під графіки аварійних відключень світла.

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Як вчаться студенти напередодні сесії

Львівська політехніка

Олександ Сідлярчук – студент першого курсу Львівської політехніки – каже, що до відключення світла підготувався. Вже закупив повербанки, ліхтарики та їжу, яка довго зберігається. Адже у гуртожитках є лише електричні плити для приготування їжі.

Загалом Львівська політехніка налічує 18 гуртожитків. Цього року у них заселилися близько півтори тисячі студентів. Директор студмістечка Ігор Гельжинський каже, що світло у гуртожитках вимикають щодня. Тому планують закупити генератори.

Університет імені Франка

Також підготовку до зими почали у гуртожитках університету Франка. Там вже придбали 20 генераторів. Усі студенти знають графіки відключень і вже підлаштувалися до планових.

Однак встановили генератори ще не всюди. Деякі студенти через планове відключення світла готуються до сесії у їдальні сусіднього гуртожитку. Там вже є генератор. Дівчата пишуть конспекти, слухають лекції та переглядають матеріали, які у нас є, щоб підготуватися до сесії.

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В Україні заборонять російські джерела в освіті й науці

Автори законопроєкту заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.

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