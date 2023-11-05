Отримайте роботу мрії: які мовні помилки можуть зіпсувати резюме і як їх уникнути

У час війни українці почали частіше шукати роботу. Аби отримати хорошу посаду, краяни надсилають резюме десяткам компаній.

І тут головне не лише вказати свої найкращі риси та переваги як професіонала, а й не припуститися помилок у своїй візитівці. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути поширених мовних хиб.

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Як правильно українською написати резюме без помилок

У сорок восьмій добірці розповімо вам, яких поширених помилок припускаються українці в резюме. Зокрема, акцентуємо на суржикових словах, які можуть "представити" вас в очах потенційного роботодавця як неграмотного кандидата.

Аби ваші помилки не стали для вас "вироком", а ваше резюме допомогло отримати роботу мрії, зверніть увагу на такі слова та словосполучення.

Отримувати освіту – здобувати освіту;

вуз, ВНЗ – виш, ЗВО;

учбовий заклад – навчальний заклад;

Для початку пам'ятайте: ви здобували освіту у певному виші, ЗВО (закладі вищої освіти), який є хорошим навчальним закладом.

работнік – працівник;

бути самим кращим працюючим – бути найкращим працівником;

Були хорошим працівником, а іноді – найкращим працівником місяця у компанії.

займати посаду й обіймати;

приймати участь – брати участь;

Просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників творимо від вищого за допомогою префіксів най- чи слів "найбільш", "найменш", а не слова "самий".

Також брали участь у десятах професійних тренінгів та конференцій, коли займати або ж обіймали посаду, до прикладу, менеджера.

написати заявлєніє на увольненіє – написати заяву на звільнення;

просити добавати зарплату – просити збільшити зарплату;

Посаду можна і займати, і обіймати. Головне – не обнімати.

Але звільнилися, адже хотіли, аби вам збільшили зарплату. Не дочекавшись цього, написали заяву на звільнення.

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справлятися з обов'язками – виконувавати обов'язки;

прімєр – приклад;

фахівець по – фахівець з;

Можете також навести кілька прикладів, як вам вдавалося виконувати свої обов'язки краще, ніж інші. До прикладу, якщо були фахівцем з публічних закупівель.

внештатна посада – позаштатна посада;

собєсєдування – співбесіда;

вільна вакансія – вакансія;

І пам'ятайте: навіть якщо ви претендуєте на позаштатну посаду у компанії, не нехтуйте співбесідою. А коли спілкуватиметесь з потенційним роботодавцем, можете також вказати, де знайшли цю вакансію (без вживання плеоназму, адже вакансія – це і є вільна посада).