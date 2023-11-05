Отримайте роботу мрії: які мовні помилки можуть зіпсувати резюме і як їх уникнути
У час війни українці почали частіше шукати роботу. Аби отримати хорошу посаду, краяни надсилають резюме десяткам компаній.
І тут головне не лише вказати свої найкращі риси та переваги як професіонала, а й не припуститися помилок у своїй візитівці. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути поширених мовних хиб.
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Як правильно українською написати резюме без помилок
У сорок восьмій добірці розповімо вам, яких поширених помилок припускаються українці в резюме. Зокрема, акцентуємо на суржикових словах, які можуть "представити" вас в очах потенційного роботодавця як неграмотного кандидата.
Аби ваші помилки не стали для вас "вироком", а ваше резюме допомогло отримати роботу мрії, зверніть увагу на такі слова та словосполучення.
- Отримувати освіту – здобувати освіту;
- вуз, ВНЗ – виш, ЗВО;
- учбовий заклад – навчальний заклад;
Для початку пам'ятайте: ви здобували освіту у певному виші, ЗВО (закладі вищої освіти), який є хорошим навчальним закладом.
- работнік – працівник;
- бути самим кращим працюючим – бути найкращим працівником;
Були хорошим працівником, а іноді – найкращим працівником місяця у компанії.Майте на увазі! Просту форму найвищого ступеня порівняння прикметників творимо від вищого за допомогою префіксів най- чи слів "найбільш", "найменш", а не слова "самий".
- займати посаду й обіймати;
- приймати участь – брати участь;
Також брали участь у десятах професійних тренінгів та конференцій, коли займати або ж обіймали посаду, до прикладу, менеджера.Зауважимо! Посаду можна і займати, і обіймати. Головне – не обнімати.
- написати заявлєніє на увольненіє – написати заяву на звільнення;
- просити добавати зарплату – просити збільшити зарплату;
Але звільнилися, адже хотіли, аби вам збільшили зарплату. Не дочекавшись цього, написали заяву на звільнення.
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- справлятися з обов'язками – виконувавати обов'язки;
- прімєр – приклад;
- фахівець по – фахівець з;
Можете також навести кілька прикладів, як вам вдавалося виконувати свої обов'язки краще, ніж інші. До прикладу, якщо були фахівцем з публічних закупівель.
- внештатна посада – позаштатна посада;
- собєсєдування – співбесіда;
- вільна вакансія – вакансія;
І пам'ятайте: навіть якщо ви претендуєте на позаштатну посаду у компанії, не нехтуйте співбесідою. А коли спілкуватиметесь з потенційним роботодавцем, можете також вказати, де знайшли цю вакансію (без вживання плеоназму, адже вакансія – це і є вільна посада).Тож успіху вам у пошуку роботи мрії та написанні резюме без помилок!