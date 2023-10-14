До того ж окремі назви можуть навіть прозвучати образливо. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як правильно називати представників популярних професій.

Читайте Вони – не врачі і не спасатєлі: як правильно українською називати професії

Як правильно українською називати професії

У сорок шостій добірці розповідаємо, які суржикові назви забути, найменовуючи представників популярних професій. Також підкажемо, як правильно утворювати окремі фемінітиви на позначення фаху. І підкажемо, як не зневажити людиною назвою її професії.

Тож пропонуємо ще одну добірку, яка допоможе вам правильно називати представників різних професій.

піарщик – піарник;

трєнєр – тренер;

пожарник – пожежник;

робочий – робітник;

парихмахер – перукар;

теле-, радіоведущий – теле-, радіоведучий;

​Зауважимо, що свого часу доктор філологічних наук Олександр Пономарів казав, що слово "ведучий" належить до активних дієприкметників теперішнього часу, які не властиві сучасній українській мові. Тож він вважав, що замість "ведучий" можна казати "відник" – той, що веде програму. Все ж поки це слово здається дещо незвичним.

уборщиця – прибиральниця;

мастєр – майстер;

почтальйон – листоноша, поштар;

секретарша – секретарка;

продавщиця – продавчиня.

Зауважимо! Кілька років тому Мінекономіки офіційно запровадило назви професій у фемінітивах у документи.

Як правильно називати професію жінку-мера і жінку-посла

Часто українці не знають, як правильно утворити фемінітиви на позначення посад мера та посла.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу радив: не варто жінку-посла називати посолкою й послинею. Краще сказати "пані посол".

До речі, будьте обережні і зі словом "пілотка". Пілотка – це головний убір. Жінку-пілота треба називати "пілотесою".

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Іноді ми можемо почути такі слова як "директорша, лікарша, генеральша".

Відомий мовознавець Олександр Авраменко наголосив: це фемінітиви з відтінком зневаги.

Він зауважив: суфікс -ш- позначає не професію. На позначення професії чи посади треба використовувати суфікс -к(а): директорка, лікарка, генералка.

Тож правильно називайте представників вищезгаданих професій, аби випадково не зневажити їх!