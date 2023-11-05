Получите работу мечты: какие речевые ошибки могут испортить резюме и как их избежать

Во время войны украинцы стали чаще искать работу. Чтобы получить хорошую должность, земляки присылают резюме десяткам компаний.

И здесь главное не только указать свои лучшие черты и преимущества как профессионала, но и не допустить ошибок в своей визитной карточке. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать распространенных речевых недостатков.

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Как правильно на украинском написать резюме без ошибок

В сорок восьмой подборке расскажем вам, какие распространенные ошибки допускают украинцы в резюме. В частности, акцентируем на суржиковых словах, которые могут "представить" вас в глазах потенциального работодателя как неграмотного кандидата.

Чтобы ваши ошибки не стали для вас приговором, а ваше резюме помогло получить работу мечты, обратите внимание на такие слова и словосочетания.

Отримувати освіту – здобувати освіту;

вуз, ВНЗ – виш, ЗВО;

учбовий заклад – навчальний заклад;

Для начала помните: "ви здобували освіту у певному виші, ЗВО (закладі вищої освіти), який є хорошим навчальним закладом" (укр.).

работнік – працівник;

бути самим кращим працюючим – бути найкращим працівником;

Были "хорошим працівником, а іноді – найкращим працівником місяця у компанії".

займати посаду й обіймати;

приймати участь – брати участь;

Простую форму наивысшей степени сравнения прилагательных творим от высшего с помощью префиксов "най- чи слів "найбільш", "найменш", а не слова "самий" (укр.).

Также участвовали (укр. брали участь) в десятах профессиональных тренингов и конференций, когда "займати або ж обіймали посаду" (укр.), к примеру, менеджера.

написати заявлєніє на увольненіє – написати заяву на звільнення;

просити добавати зарплату – просити збільшити зарплату;

"Посаду можна і займати, і обіймати. Головне – не обнімати" (укр.).

Но уволились, потому что хотели, чтобы вам "збільшили зарплату" (укр.). Не дождавшись этого, "написали заяву на звільнення" (укр.).

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справлятися з обов'язками – виконувавати обов'язки;

прімєр – приклад;

фахівець по – фахівець з;

Можете также привести несколько"прикладів, як вам вдавалося виконувати свої обов'язки краще, ніж інші" (укр.). К примеру, если являлись "фахівцем з публічних закупівель" (укр.).

внештатна посада – позаштатна посада;

собєсєдування – співбесіда;

вільна вакансія – вакансія;

И помните: даже если вы претендуете на "позаштатну посаду у компанії, не нехтуйте співбесідою" (укр.). А когда будете общаться с потенциальным работодателем, можете также указать, где нашли эту "вакансію" (укр.) (без применения плеоназму, ведь вакансия – это свободная должность).