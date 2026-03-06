Мобілізація попри відстрочку: суд зобов'язав звільнити студента денної форми зі служби

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав відстрочку від призову. Суд також скасував наказ про його призов та зобов’язав військову частину ухвалити рішення про звільнення військовослужбовця.

Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням від 13 лютого 2026 року у справі № 260/8757/25 задовольнив позов військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військової частини, повідомляє "Судово-юридична газета". Позивач оскаржував свій призов на військову службу під час мобілізації, адже на той момент мав чинну відстрочку як студент денної форми навчання.

Суд визнав незаконним призов студента: обставини справи

31 серпня 2025 року чоловіка затримали працівники поліції на території Закарпатської області та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Уже 1 вересня 2025 року було видано наказ № М1345 "Про призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період". Відповідно до нього чоловіка 2000 року народження призвали на військову службу та направили до військової частини.

Водночас згідно з витягом із застосунку "Резерв+", станом на 1 вересня 2025 року він перебував на військовому обліку та мав відстрочку від мобілізації до завершення особливого періоду.

Чому студент мав право на відстрочку?

Як свідчить довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, позивач є студентом денної форми навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

Він навчається за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Фізична культура" з 1 вересня 2025 року. Завершення навчання заплановане на 31 грудня 2026 року.

У суді зазначили, що здобуття цієї освіти не порушує послідовності, визначеної законодавством, а тому студент мав право на відстрочку відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Яке рішення ухвалив суд?

Суд першої інстанції повністю задовольнив позов. Зокрема, суд:

визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо призову позивача під час мобілізації;

скасував наказ № М1345 від 1 вересня 2025 року в частині призову та направлення чоловіка до військової частини;

зобов'язав військову частину ухвалити рішення про його звільнення з військової служби з урахуванням висновків суду.

У рішенні зазначено, що на момент видання наказу про призов позивач уже мав чинну відстрочку як студент денної форми навчання. Це підтверджували дані військово-облікового документа в електронній формі та довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Важливо! Суд також наголосив, що територіальний центр комплектування, як орган ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, мав інформацію про надану відстрочку. Тому призов чоловіка під час мобілізації визнали незаконним.

