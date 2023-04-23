"Та ви іздіваєтеся!": які суржикові слова треба забути вже сьогодні

Українці ледь не щодня у своєму мовленні грішать суржиком. При цьому більшість навіть не помічає, що вживає мовні покручі.

Вони натомість псують ваше мовлення та роблять його схожим на мову ворога. Не допустити цього вам допоможе 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як говорити правильно

Якщо ви думаєте, що суржик – це лише невинні слівця-"паразити" – ви помиляєтесь. Вони сильно руйнують ваше мовлення та українську мову загалом.

Тож у двадцять четвертій добірці розкажемо вам, яких суржикових слів ви маєте позбутися вже сьогодні. І запропонуємо красиві і правильні слова натомість.

інакший – інший;

получати – отримувати;

Якщо ви хочете отримати інше – красиве мовлення, маєте викинути з нього всі суржикові покручі. Для початку забудьте про "інакший" і "получати".

хотя – хоча;

помниш – пам'ятаєш;

"Можна! Хотя...", – на хвилинку задумаєтесь ви. Але радимо вам не сумніватися. Якщо хочете красиво говорити – пам'ятайте про уникнення мовних паразитів. Таких, наприклад, як "хотя", бо є гарне слово "хоча", і "помнити". "А пам'ятаєш велосипеди в Парижі...", – співав колись "Скрябін".

підстроюватися – підлаштовуватися;

все рівно – все одно;

Так, підлаштувати своє мовлення під правильну мелодію вам все одно доведеться. Тому забудьте і про такі покручі як "все рівно" і "підстроїтися".

начинати – починати;

наоборот – навпаки;

І починайте вже від сьогодні свій шлях до правильної української мови, а не навпаки. "Начинати" і "наоборот" теж викиньте з лексикону.

До теми "Канєшно, да": які суржикові слова так міцно вчепилися в українську мову, що складно позбутися

нагрузка – навантаження;

представте собі – тільки подумайте;

Як і "нагрузку" та "представте собі". І це, уявіть собі, не таке вже велике для вас мовне навантаження.

мішати – заважати;

іздіватися – знущатися;

Більше заважати і, як вам може здатися, знущатися, з вас не будемо. Як і не будемо "іздіватися" та "мішати", бо суржиком грішити ні вам, ні нам не радимо.

Успіхів у покращенні вашої української. Не дайте суржику жодного шансу!