Не кажіть "розовий" і "учбовий": замінюємо частовживані суржикові слова українськими

Чимало українців у щоденному мовленні може вживати суржикові слова. Окремі навіть можуть здаватися краянам звичними.

Однак "засмічувати" своє мовлення "бур'яном" не варто. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та говорити красиво і грамотно.

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Які суржикові слова не вживати

У сто третій добірці підкажемо вам, де у вашому щоденному мовленні міг закрастися "звичний" суржик. Що цікаво, він "проник" ледь не в усі сфери діяльності людини.

Тож пропонуємо вам правильні українські відповідники замість "мовного сміття". Запам'ятайте їх та не припускайтеся помилок.

круглосуточно – цілодобово;

карман – кишеня;

рубашка – сорочка;

розовий – рожевий;

із-за того – через те;

понятно – зрозуміло;

вкусний – смачний;

пів часа – пів години;

отдих – відпочинок;

мусорник – смітник;

бутилка – пляшка;

канєшно – звісно, звичайно;

апрєль – квітень;

прибор – прилад;

визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;

учбовий – навчальний;

ожидати – чекати.

Любіть українську та вдосконалюйте її щодня!