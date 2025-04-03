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Освіта Саморозвиток Не кажіть "розовий" і "учбовий": замінюємо частовживані суржикові слова українськими
3 квітня, 10:12
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Не кажіть "розовий" і "учбовий": замінюємо частовживані суржикові слова українськими

Марія Волошин
Основні тези
  • Освіта 24 допомагає уникати суржикові слова у мовленні.
  • Наводимо у черговій добірці правильні українські відповідники для заміни поширених суржикових слів.

Чимало українців у щоденному мовленні може вживати суржикові слова. Окремі навіть можуть здаватися краянам звичними.

Однак "засмічувати" своє мовлення "бур'яном" не варто. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та говорити красиво і грамотно. 

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Які суржикові слова не вживати

У сто третій добірці підкажемо вам, де у вашому щоденному мовленні міг закрастися "звичний" суржик. Що цікаво, він "проник" ледь не в усі сфери діяльності людини. 

Тож пропонуємо вам правильні українські відповідники замість "мовного сміття". Запам'ятайте їх та не припускайтеся помилок. 

  • круглосуточно – цілодобово;
  • карман – кишеня;
  • рубашка – сорочка;
  • розовий – рожевий;
  • із-за того – через те; 
  • понятно – зрозуміло;
  • вкусний – смачний;
  • пів часа – пів години;
  • отдих – відпочинок;
  • мусорник – смітник;
  • бутилка – пляшка;
  • канєшно – звісно, звичайно;
  • апрєль – квітень;
  • прибор – прилад;
  • визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;
  • учбовий – навчальний;
  • ожидати – чекати.

Любіть українську та вдосконалюйте її щодня!