Не говорите "розовий" и "учбовий": заменяем часто употребляемые суржиковые слова украинскими

Многие украинцы в ежедневной речи могут употреблять суржиковые слова. Отдельные даже могут казаться землякам привычными.

Однако "засорять" свою речь "сорняком" не стоит. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и говорить красиво и грамотно.

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Какие суржиковые слова не употреблять

У сто третьей подборке подскажем вам, где в вашей ежедневной речи мог закрасться "привычный" суржик. Что интересно, он "проник" чуть ли не во все сферы деятельности человека.

Поэтому предлагаем вам правильные украинские соответствия вместо "языкового мусора". Запомните их и не допускайте ошибок.

круглосуточно – цілодобово;

карман – кишеня;

рубашка – сорочка;

розовий – рожевий;

із-за того – через те;

понятно – зрозуміло;

вкусний – смачний;

пів часа – пів години;

отдих – відпочинок;

мусорник – смітник;

бутилка – пляшка;

канєшно – звісно, звичайно;

апрєль – квітень;

прибор – прилад;

визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;

учбовий – навчальний;

ожидати – чекати.

Любите украинский и совершенствуйте его каждый день!