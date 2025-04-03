Не говорите "розовий" и "учбовий": заменяем часто употребляемые суржиковые слова украинскими
- Освіта 24 помогает избегать суржиковые слова в речи.
- Приводим в очередной подборке правильные украинские соответствия для замены распространенных суржиковых слов.
Многие украинцы в ежедневной речи могут употреблять суржиковые слова. Отдельные даже могут казаться землякам привычными.
Однако "засорять" свою речь "сорняком" не стоит. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и говорить красиво и грамотно.
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Какие суржиковые слова не употреблять
У сто третьей подборке подскажем вам, где в вашей ежедневной речи мог закрасться "привычный" суржик. Что интересно, он "проник" чуть ли не во все сферы деятельности человека.
Поэтому предлагаем вам правильные украинские соответствия вместо "языкового мусора". Запомните их и не допускайте ошибок.
- круглосуточно – цілодобово;
- карман – кишеня;
- рубашка – сорочка;
- розовий – рожевий;
- із-за того – через те;
- понятно – зрозуміло;
- вкусний – смачний;
- пів часа – пів години;
- отдих – відпочинок;
- мусорник – смітник;
- бутилка – пляшка;
- канєшно – звісно, звичайно;
- апрєль – квітень;
- прибор – прилад;
- визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;
- учбовий – навчальний;
- ожидати – чекати.
Любите украинский и совершенствуйте его каждый день!