Однако "засорять" свою речь "сорняком" не стоит. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и говорить красиво и грамотно.

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Какие суржиковые слова не употреблять

У сто третьей подборке подскажем вам, где в вашей ежедневной речи мог закрасться "привычный" суржик. Что интересно, он "проник" чуть ли не во все сферы деятельности человека.

Поэтому предлагаем вам правильные украинские соответствия вместо "языкового мусора". Запомните их и не допускайте ошибок.

  • круглосуточно – цілодобово;
  • карман – кишеня;
  • рубашка – сорочка;
  • розовий – рожевий;
  • із-за того – через те;
  • понятно – зрозуміло;
  • вкусний – смачний;
  • пів часа – пів години;
  • отдих – відпочинок;
  • мусорник – смітник;
  • бутилка – пляшка;
  • канєшно – звісно, звичайно;
  • апрєль – квітень;
  • прибор – прилад;
  • визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;
  • учбовий – навчальний;
  • ожидати – чекати.

Любите украинский и совершенствуйте его каждый день!