Однак "засмічувати" своє мовлення "бур'яном" не варто. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та говорити красиво і грамотно.
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Які суржикові слова не вживати
У сто третій добірці підкажемо вам, де у вашому щоденному мовленні міг закрастися "звичний" суржик. Що цікаво, він "проник" ледь не в усі сфери діяльності людини.
Тож пропонуємо вам правильні українські відповідники замість "мовного сміття". Запам'ятайте їх та не припускайтеся помилок.
- круглосуточно – цілодобово;
- карман – кишеня;
- рубашка – сорочка;
- розовий – рожевий;
- із-за того – через те;
- понятно – зрозуміло;
- вкусний – смачний;
- пів часа – пів години;
- отдих – відпочинок;
- мусорник – смітник;
- бутилка – пляшка;
- канєшно – звісно, звичайно;
- апрєль – квітень;
- прибор – прилад;
- визивающий – зухвалий, нахабний, безсоромний;
- учбовий – навчальний;
- ожидати – чекати.
Любіть українську та вдосконалюйте її щодня!