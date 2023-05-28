Ніколи не здогадаєтесь: як назвати бутерброд українською
Українська мова – надзвичайно багата на колоритні слова та фрази. Однак багато з них ви не почуєте у щоденному мовленні українців.
Так, мовознавець Олександр Авраменко закликав українців берегти мову, яку передали нам наші предки. При цьому в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав смачний синонім до слова "бутерброд".
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Як назвати бутерброд українською
Авраменко запитав в українців, чи знають вони, як назвати скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою.
Так, бутерброд або канапка, і навіть канапе,
– уточнив мовознавець.
І додав, що ці всі слова є правильною відповіддю на його запитання. Однак уточнив, що вони прижилися в нашій мові, раніше примандрувавши з німецької і французької. Все ж варто і свого научатися.
Ми давно маємо своє смачне-пресмачне слово – накладАнець,
– наголосив вчитель.
Український накладанець / скриншот відео
І процитував письменника Юрія Винничука: "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями".
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Які суржикові слова треба забути
Раніше Авраменко закликав не вживати такі неправильні словосполучення як:
- заставляти брата працювати;
- купити квартиру в розстрочку;
При цьому наголосив, що "брата примушують працювати", а "квартиру купують на виплат".