Ніколи не здогадаєтесь: як назвати бутерброд українською

Українська мова – надзвичайно багата на колоритні слова та фрази. Однак багато з них ви не почуєте у щоденному мовленні українців.

Так, мовознавець Олександр Авраменко закликав українців берегти мову, яку передали нам наші предки. При цьому в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав смачний синонім до слова "бутерброд".

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Як назвати бутерброд українською

Авраменко запитав в українців, чи знають вони, як назвати скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою.

Так, бутерброд або канапка, і навіть канапе,

– уточнив мовознавець.

І додав, що ці всі слова є правильною відповіддю на його запитання. Однак уточнив, що вони прижилися в нашій мові, раніше примандрувавши з німецької і французької. Все ж варто і свого научатися.

Ми давно маємо своє смачне-пресмачне слово – накладАнець,

– наголосив вчитель.



Український накладанець / скриншот відео

І процитував письменника Юрія Винничука: "На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями".

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Які суржикові слова треба забути

Раніше Авраменко закликав не вживати такі неправильні словосполучення як:

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

При цьому наголосив, що "брата примушують працювати", а "квартиру купують на виплат".