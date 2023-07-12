Не вживайте суржик: як правильно українською називати "простинь" і "наволочку"

Українці часто у щоденному мовленні можуть вживати суржикові слова. Навіть коли говорять про постільну білизну.

Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як не допускати таких помилок. І нагадав, як правильно українською називати окремі види постільної білизни.

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Як правильно українською називати "простинь" і "наволочку"

Так, Авраменко розповів, що чохол із тканини, який надівають на подушку, варто називати так: "наволока" або "наволочка". А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, – "напірником".

Запам'ятайте: не "простинь", а "простирало" або "простирадло". Не "пОдушка", а "подУшка",

– наголосив мовознавець.

При цьому уточнив, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".



Як правильно українською називати "простинь" і "наволочку" / скриншот відео