Політь мовний бур'ян: які суржикові слова треба негайно забути

Українці доволі часто вживають суржик у щоденній мові. Іноді навіть не здогадуються, що ті чи інші слова і фрази є направильними.

Натомість мовний бур'ян сильно псує нашу мову. Які суржикові слова треба забути негайно, розповів відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Які суржикові слова треба негайно забути

Авраменко спершу озвучив кілька висловів і запропонував обрати правильний. Серед трьох запропонованих фраз лише одна не була неправильною.

Тож мовознавець запропонував такі словосполучення:

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

вибирати найсмачніші груші.



Авраменко дає українцям мовні поради / скриншот відео

Так, не потребує редагування вислів "вибирати найсмачніші груші".

При цьому Авраменко пояснює: брата ми примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді чи кімнату меблями. Натомість квартиру можна купити на виплат, а не в розстрочку.

Також мовознавець акцентував, що груші саме вибирають, а не обирають. Обирати можна людину на певну посаду. А от речі та предмети вибирають.

Для того, аби полегшити запам'ятовування останнього правила, варто пригадати слова з вірша Василя Симоненка: "Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину".

Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно!

– наголошує Авраменко.

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Яку поширену мовну помилку роблять українці

Авраменко також акцентував раніше на поширеній мовній помилці багатьох українців.

Так, людей, які працюють за комп'ютером та займаються розробкою програм, треба називати не "ІТшники", а "ІТівці".