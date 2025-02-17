Ці 5 українських слів помилково вважають суржиковими

В українській мові є чимало слів, які співзвучні з російськими. Тож їх помилково можуть вважати суржиковими.

Насправді ж вони просто можуть мати інше значення. При цьому вони не обов'язково походять з російської, зазначає 24 Канал.

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Ці 5 слів – не суржик

5 таких слів, які помилково вважають суржиковими, назвала мовознавиця Аліна Острозька

Точка

В українській мові є слово "точка". І це не суржик, і не калька. Крапка – це розділовий знак, а терміном "точка" ми послуговуємося у точних науках. І слово "точний" також є в нашій мові.

Круг

А ще в нашій мові є слово "круг". Згадайте математику: коло є межею саме круга. Похідні слова при цьому такі – заокруглений, кружати, кружляти, навкруги, округ, кружало.

Рисунок

Має той самий корінь, що і "риска", "нарис" і "порис". А ще в нашій мові є такі слова як "рисовник", "рисувальник" "рисувальниця", "рисувати".

Суржиком його почали вважати ті, хто не знав, що на одне мовковське слово в українській є два. Або те, що малюнок виконується фарбами, а рисунок – штрихами, тобто рисками,

– наголосила мовознавиця.

Їда

Це псевдоросіянізм. Важливо не плутати його з паронімом "їжа". Бо їжа – це страва, а їда – це процес споживання їжі. Та й не відмовлятись від слів "їдальня", "в'їдливий" та "їдкий"?

Одежа

"Одежа", а краще "одіж", має праслов'янський корінь. Хоч це і застаріле слово, але послухайте, скільки гарних є спільнокореневих слів.