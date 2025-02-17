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17 лютого, 20:54
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Ці 5 українських слів помилково вважають суржиковими

Марія Волошин
Основні тези
  • Деякі українські слова, такі як "точка" та "круг", часто помилково вважають суржиковими. 
  • Слова "їда" та "одежа" також не є суржиком, але їх часто плутають з російськими аналогами.

В українській мові є чимало слів, які співзвучні з російськими. Тож їх помилково можуть вважати суржиковими.

Насправді ж вони просто можуть мати інше значення. При цьому вони не обов'язково походять з російської, зазначає 24 Канал.

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Ці 5 слів – не суржик

5 таких слів, які помилково вважають суржиковими, назвала мовознавиця Аліна Острозька

  1. Точка

В українській мові є слово "точка". І це не суржик, і не калька. Крапка – це розділовий знак, а терміном "точка" ми послуговуємося у точних науках. І слово "точний" також є в нашій мові. 

  1. Круг

А ще в нашій мові є слово "круг". Згадайте математику: коло є межею саме круга. Похідні слова при цьому такі – заокруглений, кружати, кружляти, навкруги, округ, кружало.

  1. Рисунок 

Має той самий корінь, що і "риска", "нарис" і "порис". А ще в нашій мові є такі слова як "рисовник", "рисувальник" "рисувальниця", "рисувати".

Суржиком його почали вважати ті, хто не знав, що на одне мовковське слово в українській є два. Або те, що малюнок виконується фарбами, а рисунок – штрихами, тобто рисками,
– наголосила мовознавиця. 

  1. Їда

Це псевдоросіянізм. Важливо не плутати його з паронімом "їжа". Бо їжа – це страва, а їда – це процес споживання їжі. Та й не відмовлятись від слів "їдальня", "в'їдливий" та "їдкий"?

  1. Одежа

"Одежа", а краще "одіж", має праслов'янський корінь. Хоч це і застаріле слово, але послухайте, скільки гарних є спільнокореневих слів.

  • ЗодІжний – багатий на обіг;
  • одіжнИй – гарно одягнений;
  • неодіжнИй – погано одягнений;
  • розодежитися – роздягтися;
  • а ще – одеженька.