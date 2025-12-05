Святий Миколай чи Дід Мороз: хто приносить дарунки українським дітям

6 грудня українці відзначають День Святого Миколая. Найбільше на це свято очікують діти, адже отримують подарунки.

Однак з уст окремих українців ви можете почути, що до них приходить Дід Мороз. Чи можна так казати, розповідає 24 Канал.

Хто приносить дарунки українським дітям?

Є версія, що Діда Мороза придумали більшовики. Але це не зовсім так.

Мороз в образі діда вже існував в українському фольклорі. Однак в українській демонології він поставав як потвора зі снігу та льоду, а не добрий дідусь. Дослідник етнолінгвістики Віталій Жайворонок писав, що Мороз асоціювався зі смертю, шкодив людям та їхньому господарству. Його зображували як діда з червоним носом та бородою в бурульках, убраного у сніговий одяг та чоботи з криги.

Добрий Дід Мороз та святкова ялинка прийшли до України з Німеччини наприкінці 18 століття. І прикрашання різдвяного дерева поширилося на українські землі, підконтрольні і Австро-Угорщині, і Російській імперії.

На початку 20 століття нечужим для нашої культури став і Дід Мороз.

На відміну від Діда Мороза, Святий Миколай — не міфічна і не казкова, а цілком реальна особистість. Він народився приблизно у 270 році на території сучасної Туреччини.

В Україні Миколая Чудотворця вшановують здавна. У нашій культурі Миколай — покровитель дітей і тих, хто в дорозі, пише "Освіторія".

У кінці 1920-х років комуністична влада проводила антирелігійну політику, бажаючи знищити всі традиції. Забороняли ставити ялинки, святкувати Новий рік та Різдво. Більшовики "репресували" і Святого Миколая.

У середині 1930-х більшовики збагнули, що тотальна заборона свят може підірвати довіру до влади, і вирішили повернути Новий Рік. Це відбувалося в розпал "червоного терору". Напередодні нового 1936 року в газеті з'явилось оголошення про новорічну ялинку для дітей. Тож у всіх закладах почали масово прикрашати ялинки та влаштовувати святкування для дітей з переодягненим Дідом Морозом.

Образ новорічного дідуся відродили з казок, які були популярними в Російській імперії. У них Мороз був жорстоким дідуганом, який заморожував дітей, що були неслухняними та не виконували його забаганок. Саме цим чудовиськом замінили сакральний образ Святого Миколая.

Миколая реабілітували вже за часів Незалежності. Проте традиція подарунків під подушкою відродилася не в усіх сім'ях. А ось Дід Мороз продовжив розважати дітлахів на новорічних святкуваннях.

Варто пам'ятати, що той Дід Мороз, яким ми його знаємо зараз, – вигадка комуністичної атеїстичної влади, щоб вплинути на церкву.

Цікаво! Святий Миколай приходить лише 6 грудня, інколи – з янголом. Він одягнений у ризу і корону, а подарунки залишає під подушкою. Дід Мороз приходить 1 січня зі Снігуронькою. На ньому – синя або червона шуба й подарунки він кладе під ялинку.

