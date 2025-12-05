Святой Николай или Дед Мороз: кто приносит подарки украинским детям

6 декабря украинцы отмечают День Святого Николая. Больше всего этого праздника ожидают дети, ведь получают подарки.

Однако из уст отдельных украинцев вы можете услышать, что к ним приходит Дед Мороз. Можно ли так говорить, рассказывает 24 Канал.

Кто приносит подарки украинским детям?

Есть версия, что Деда Мороза придумали большевики. Но это не совсем так.

Мороз в образе деда уже существовал в украинском фольклоре. Однако в украинской демонологии он представал как чудовище из снега и льда, а не добрый дедушка. Исследователь этнолингвистики Виталий Жайворонок писал, что Мороз ассоциировался со смертью, вредил людям и их хозяйству. Его изображали как деда с красным носом и бородой в сосульках, одетого в снежную одежду и сапоги изо льда.

Добрый Дед Мороз и праздничная елка пришли в Украину из Германии в конце 18 века. И украшение рождественского дерева распространилось на украинские земли, подконтрольные и Австро-Венгрии, и Российской империи.

В начале 20 века нечуждым для нашей культуры стал и Дед Мороз.

В отличие от Деда Мороза, Святой Николай - не мифическая и не сказочная, а вполне реальная личность. Он родился примерно в 270 году на территории современной Турции.

В Украине Николая Чудотворца почитают издавна. В нашей культуре Николай - покровитель детей и тех, кто в дороге, пишет "Освитория".

В конце 1920-х годов коммунистическая власть проводила антирелигиозную политику, желая уничтожить все традиции. Запрещали ставить елки, праздновать Новый год и Рождество. Большевики "репрессировали" и Святого Николая.

В середине 1930-х большевики поняли, что тотальный запрет праздников может подорвать доверие к власти, и решили вернуть Новый год. Это происходило в разгар "красного террора". Накануне нового 1936 года в газете появилось объявление о новогодней елке для детей. Поэтому во всех заведениях начали массово украшать елки и устраивать празднования для детей с переодетым Дедом Морозом.

Образ новогоднего дедушки возродили из сказок, которые были популярны в Российской империи. В них Мороз был жестоким дедушкой, который замораживал детей, которые были непослушными и не выполняли его прихотей. Именно этим чудовищем заменили сакральный образ Святого Николая.

Николая реабилитировали уже во времена Независимости. Однако традиция подарков под подушкой возродилась не во всех семьях. А вот Дед Мороз продолжил развлекать детей на новогодних празднованиях.

Стоит помнить, что тот Дед Мороз, каким мы его знаем сейчас, – выдумка коммунистической атеистической власти, чтобы повлиять на церковь.

Интересно! Святой Николай приходит только 6 декабря, иногда – с ангелом. Он одет в ризу и корону, а подарки оставляет под подушкой. Дед Мороз приходит 1 января со Снегурочкой. На нем – синяя или красная шуба и подарки он кладет под елку.

