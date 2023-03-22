Святослав Вакарчук та Тімоті Снайдер стали почесними докторами одного з найпрестажніших вишів

Харківський національний університет імені Каразіна надав звання почесних докторів двом важливим особам – музиканту Святославу Вакарчуку та американському історику Тімоті Снайдеру.

Відповідне рішення прийняла Вчена рада вишу. Ректорка університету Тетяна Кагановська запевнила, що Вакарчук та Снайдер пообіцяли відвідати університет Каразіна.

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"Спільнота Каразінського університету поповнилася, у нас з’явилися ще два почесні доктори. Я впевнена, що разом ми зробимо дуже багато для університету, освіти, науки та просвітництва, для нашої перемоги", – сказала вона.

Що відомо про нових почесних докторів університету:

Святослав Вакарчук – український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи", громадський діяч, колишній політичний діяч та голова партії "Голос", композитор, автор пісень, лейтенант ЗСУ.

Тімоті Снайдер – американський історик, письменник, дослідник історії Східної Європи. Він є постійним членом Інституту гуманітарних наук у Відні та професором Єльського університету. Він навіть володіє українською мовою.

Додамо, що Снайдер досліджує націоналізм, тоталітаризм та Голокост. У своїй монографії "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним" він обґрунтував тезу про те, що нацистський та радянський режими знищили близько 14 мільйонів мешканців на території України, Польщі, Білорусі, країн Балтії та у західних областях Росії.

До слова, тато Вакарчука – Іван був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки й техніки України. У 2007 році він отримав відзнаку "Герой України".

Він також очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. Впродовж 2007 – 2010 років був міністром освіти й науки України. Близько 20 років обіймав посаду ректора Львівського університету.