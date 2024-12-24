Не Сочельнік: як правильно українською розповісти про Святвечір і Різдво

Українці 25 грудня святкують Різдво Христове. А напередодні увечері родинами збираються на святу вечерю.

Цей час завжди оповитий святковою магією та родинним теплом і містить чимало автентичних традицій. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам про них розкаже.

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Як правильно українською розповідати про Святвечір та Різдво

У дев'яносто першій добірці підкажемо, зокрема, як правильно українською розповісти про святкування Святвечора та Різдва та святкові традиції. Аби ви розповідали про них грамотно.

Так, українці святкують, празнують Різдво чи Рождество та Святий вечір або Святвечір. У цей світлий час вітають, поздоровляють рідних і близьких.

Сочельник – Святий вечір, Святвечір;

Зверніть увагу! Українці 24 грудня святкують не "Сочельник", а "Святий вечір або Святвечір". Головною стравою на столі у переддень Різдва є кутя, а не сочиво, як у росіян.

Раждєство – Різдво, Рождество;

празнік – свято, празник;

празновать – святкувати, празнувати, празникувати;

поздоровляти, вітати;



Як правильно українською розповісти про Різдво / Shutterstock

Як тільки перша зірка зійде на небі, на Святий вечір сім'я сідає до столу: молиться і дякує Богу за ще один прожитий рік. І просить, аби наступний був у мирі, радості, здоров'ї та безпеці для всієї сім'ї.

год – рік;

безопасний - безпечний;

звєзда – звізда – зірка;

Цікаво! В українській мові є слово "звІзда". Це фолькорна або ж діалектна назва зорі.

На столі вже красуються 12 пісних страв. У кутку будинку, неподалік ікон, розмістити один із символів Різдва – дідуха – сніп з пшениці чи жита, прикрашений висушеними квітами. Він символізує добробут. Його до оселі вносить господар.



Український воїн тримає дідуха / Суспільне

благополуччя – добробут;

угол – кут;

хазяїн, господар, ґазда;

Цікаво! Сучасні мовознавці радять вживати слово "господар", а не "хазяїн".

Свята вечеря має тривати у дружній атмосфері. За стіл треба сідати у чистому одязі світлих відтінків. Суворо заборонено лаятися, лихословити. У цей час треба забути про образи та турботи.

ужин – вечеря;

материтися – лихословити, лаятися ;

дружеска – дружня;

одежда – одяг;

хлопоти – турботи;

У час святої вечері до хати приходять колядники. Красивими колядками та віншуваннями нагадують, що Бог народився і завтра – святе Різдво. Христос рождається!