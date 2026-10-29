Не "свєкла": чому українська назва овоча зовсім інша

Готуєте борщ, натираєте овочі на салат чи запікаєте коренеплоди – і раптом у розмові проскакує "свєкла". Таке слово можна почути на базарі, вдома й навіть у магазині.

Проте українською цей овоч має іншу назву. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "свєкла" – як правильно називати овоч українською?

Складаєте список покупок і записуєте овочі для борщу. Картопля, морква, цибуля… А потім у розмові з продавцем просите ще й "свєклу". Стоп! Українською цей овоч має іншу назву.

"Свєкла" – це росіянізм: "свёкла", який міцно закріпився в повсякденному мовленні. Хоча і його можна зустріти у словниках, адже воно прийшло у слов'янські мови з грецької – σεῦκλον (seuklon).

Через запозичення з грецької споріднені назви поширилися в кількох слов’янських мовах, наприклад, в македонській вживають цвекло або свекло. Наприклад, польське ćwikła нині є і в деяких регіонах України "цвіклі" – так називають буряк, а також страву з тертого буряка та хрону.

А правильний український відповідник короткий і всім знайомий – буряк: буряк столовий, буряк цукровий, страви з буряка.

Шпундра – давня страва з буряком: дивіться відео

Чому буряк називається саме так? З походженням слова "буряк" усе дещо складніше: мовознавці не мають єдиного остаточного пояснення. За однією з версій, слово прийшло через польську – burak. Далі його пов’язують із середньолатинським borāgo або італійським borragine – назвами бурачника, іншої рослини, яку також використовували в їжу. Імовірно, назва могла перейти на буряк через схожість способів уживання цих рослин. Інше пояснення пов’язує burak із назвою кольору bury – бурий, темно-коричневий. Проте це одна з етимологічних версій, а не остаточно доведений факт. Слово "буряк" має відповідники в кількох слов’янських мовах. Іноді вони майже не відрізняються за звучанням. Польська: burak.

Білоруська: бурак.

Чеська: burák.

Словацька: burák або borák. Ці паралелі цікаві тим, що звичний український буряк виявляється частиною ширшої історії запозичень і мовних контактів у Європі. Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні. Як називають буряк в українських діалектах? У різних регіонах України слово набуває місцевого звучання. Діалектологи зафіксували, зокрема, такі форми: Бурак – варіант, відомий у різних українських говірках. Його фіксують і дослідження діалектної лексики.

Барак – локальна форма, зафіксована, зокрема, в центральноподільських говірках.

Борак – ще один варіант вимови, зафіксований на Поділлі.

Боряк – історична форма, відома з писемних джерел XVIII століття.

Свікла, свекла, свекловиця – назви, які траплялися в українських словниках і народному мовленні. Отже, якщо хочете говорити літературною українською, обирайте слово "буряк". А якщо почуєте від бабусі чи сусідів "бурак" або "барак", не поспішайте виправляти: можливо, перед вами місцевий мовний варіант із власною історією.

Запам’ятаймо: до борщу нарізаємо буряк, а не "свєклу". І нехай у нашій кухні буде багато смачних страв, а в мовленні – природних українських слів.