Не "свекла": почему украинское название этого овоща совсем другое

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Однако на украинском языке этот овощ имеет другое название. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "свекла" – как правильно называть овощ на украинском?

Составляете список покупок и записываете овощи для борща. Картофель, морковь, лук… А потом в разговоре с продавцом просите еще и "свеклу". Стоп! На украинском языке этот овощ имеет другое название.

"Свекла" – это русизм: "свекла", который прочно закрепился в повседневной речи. Хотя его и можно встретить в словарях, ведь оно пришло в славянские языки из греческого – σεῦκλον (seuklon).

Благодаря заимствованию из греческого родственные названия распространились в нескольких славянских языках, например, в македонском используют цвекло или свекло. Например, польское "ćwikła" сейчас встречается и в некоторых регионах Украины как "цвіклі" – так называют свеклу, а также блюдо из тертой свеклы и хрена.

А правильный украинский эквивалент короткий и всем знакомый – "буряк": буряк столовий, буряк цукровий, страви з буряка.

Шпундра – старинное блюдо из свеклы: смотрите видео

Почему "буряк" называется именно так? С происхождением слова "буряк" все несколько сложнее: у лингвистов нет единого окончательного объяснения. По одной из версий, слово пришло через польский язык – burak. Далее его связывают со среднелатинским borāgo или итальянским borragine – названиями бурачника, другого растения, которое также использовали в пищу. Вероятно, название могло перейти на свеклу из-за сходства способов употребления этих растений. Другое объяснение связывает "burak" с названием цвета "bury" – бурый, темно-коричневый. Однако это лишь одна из этимологических версий, а не окончательно доказанный факт. Слово "буряк" имеет соответствия в нескольких славянских языках. Иногда они почти не отличаются по звучанию. Польский: burak.

Белорусский: бурак.

Чешский: burák.

Словацкий: burák или borák. Эти параллели интересны тем, что привычная украинская "буряк" оказывается частью более широкой истории заимствований и языковых контактов в Европе. Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні. Как называют свеклу в украинских диалектах? В разных регионах Украины слово приобретает местное звучание. Диалектологи зафиксировали, в частности, такие формы: "Бурак" – вариант, известный в различных украинских говорах. Его фиксируют и исследования диалектной лексики.

"Барак" – локальная форма, зафиксированная, в частности, в центральноподольских говорах.

Борак – еще один вариант произношения, зафиксированный на Подолье.

"Боряк" – историческая форма, известная по письменным источникам XVIII века.

"Свикла", "свекла", "свекловица" – названия, которые встречались в украинских словарях и народной речи. Итак, если хотите говорить на литературном украинском, выбирайте слово "буряк". А если услышите от бабушки или соседей "бурак" или "барак", не спешите исправлять: возможно, перед вами местный языковой вариант со своей историей.

Запомним: в борщ нарезаем буряк, а не "свеклу". И пусть в нашей кухне будет много вкусных блюд, а в речи – естественных украинских слов.