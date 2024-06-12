Як перевести тестові бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів

Невдовзі стартує вступна кампанія у магістратуру. Учасники складатимуть тести, результати яких переведуть в оцінки за шкалою 100 – 200 балів

Зокрема, для участі у вступній кампанії у 2024 році всі вступники у магістратуру повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він складається з двох блоків.

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Як перевести бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів

Першим блоком є тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), другим – тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Результатом виконання кожного з цих блоків є певна кількість тестових балів. Їх для вступу до вишів мають перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів.

Переведення тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ

Тестовий бал Бал за шкалою 100 – 200 5 100 6 104 7 108 8 112 9 116 10 120 11 125 12 130 13 135 14 139 15 143 16 147 17 151 18 153 19 156 20 159 21 162 22 165 23 168 24 171 25 175 26 179 27 182 28 185 29 187 30 190 31 193 32 196 33 200

Переведення тестових балів тесту з іноземної мови ЄВІ

Тестовий бал Бал за шкалою 100 – 200 5 100 6 108 7 116 8 124 9 130 10 134 11 137 12 140 13 143 14 146 15 148 16 150 17 152 18 154 19 157 20 160 21 162 22 164 23 167 24 170 25 174 26 177 27 182 28 188 29 194 30 200

Скільки абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру

Близько 250 тисяч абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити в магістратуру.

Учасники планують складати єдиний вступний іспит та фахове випробування у межах основної сесії.

241 609 осіб в Україні та 3796 за кордоном виявили бажання складати вступні іспити.

Для спеціальностей деяких галузей знань потрібно пройти ще одне вступне випробування.

Учасники отримають запрошення на тестування до 17 червня.